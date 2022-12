Więcej zapłacimy za gorące żeberka

0 A A

(fot. archiwum)

Od stycznia mieszkańcy Lublina będą płacić więcej za ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej. To efekt podwyżki wprowadzonej przez obie elektrociepłownie, które sprzedają energię do sieci. Wciąż ważą się za to losy podwyżki opłat za wodę i ścieki.

