WOŚP 2022: w Lubelskiem już co najmniej 1,7 mln zł. Sprawdź wyniki ze sztabów

Pieniądze z tegorocznej zbiórki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla okulistyki dziecięcej. Zadeklarowana suma w całej Polsce na koniec niedzieli to 136 282 325 zł. Tymczasem rok wcześniej, na koniec dnia było to 127 mln zł.

W poniedziałek sprawdzaliśmy ile udało się zebrać 64. sztabom orkiestry w województwie lubelskim. Suma prawie 1,7 mln zł jest bardzo wstępna, bo niektóre sztaby nie zdążyły jeszcze policzyć pieniędzy z puszek. Cały czas trwają też organizowane przez sztaby aukcje internetowe.

Wiadomo, że w sześciu sztabach w samym Lublinie, do dzisiaj doliczono się co najmniej 332 tys. złotych. Aż ponad 100 tysięcy wpłacił na konto WOŚP sztab CRH Akademos działający przy Szkołach Paderewski. – Bo mamy najlepszych wolontariuszy – śmieje się Marta Falkowska. – Mieliśmy 20 puszek stacjonarnych, zorganizowaliśmy też mecz siatkówki, na który wpisowym była wpłata do puszki. Część naszych wolontariuszy otworzyła też tzw. eSkarbonki. Tak robiły osoby, które w ostatniej chwili zostały uziemione przez izolację lub kwarantannę.

W małym Łaszczowie w powiecie tomaszowskim też są zadowoleni ze zbiórki. – Mieliśmy 25 wolontariuszy, ale zbiórka była bardzo utrudniona. Z powodu pandemii musieliśmy zrezygnować z wydarzeń towarzyszących, a i tak zebraliśmy więcej niż rok temu. Spotkaliśmy się też z bardzo pozytywnym odbiorem – mówi Leszek Trześniowski z GOK w Łaszczowie, gdzie zebrano 6637 zł.

Z większości imprez zrezygnowano także w Annopolu. – Mieliśmy zaplanowane wydarzenia towarzyszące, ale zostały w ostatniej chwili odwołane. Mimo niesprzyjającej pogody, jak na nasze miasto poszło całkiem dobrze – cieszy się Lucyna Jaskowska z Centrum Kultury w Annopolu (12 tys. zł).

Duże kwoty dołożą z pewnością większe miasta takie jak Zamość (co najmniej 200 tys. złotych), Biała Podlaska (do dzisiaj 176 tys. zł), Puławy (co najmniej 100 tys. zł), Świdnik (75 tys. zł), Biłgoraj (61 tys. zł), czy Lubartów (48 tys. zł). W Chełmie policzył się na razie sztab w II LO (19 tys. zł), pozostałe dwa jeszcze liczą.

– Z powodu silnych podmuchów wiatru nie mogliśmy w niedzielę rozłożyć sceny plenerowej. Przenieśliśmy wszystko do sali gimnastycznej IV LO, gdzie odbyły się prawie wszystkie koncerty, ale przez pogodę ludzie nie mieli raczej ochoty na spacery – podsumowuje Grzegorz Gorczyca z Automobilklubu Chełmskiego, który mimo wszystko finał ocenia pozytywnie.

W Kraśniku zadeklarowana na dzisiaj kwota to 34 tys. zł. – Pogoda była okropna, ale wszystko, co zaplanowaliśmy udało się zrobić. Koncert transmitowaliśmy w internecie i mieliśmy sporą widownię. Myślę, że ostatecznie dobijemy do ubiegłorocznej kwoty – mówi Jacek Michalczyk z CKiP w Kraśniku.

Z dobrego wyniku cieszy się też Kamionka w powiecie lubartowskim. – Obawiałam się tego finału, bo wiadomo jaka jest sytuacja. Ale nasz wynik pokazuje, jak dobrą mamy społeczność w gminie – podsumowuje Emilia Szydłowska.

Ostateczną kwotę 30. finału WOŚP poznamy 30 marca.

Tyle zebrały lubelskie sztaby*:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Abramów 3 272 zł

Szkoła Podstawowa Aleksandrów Pierwszy 6 500 zł

Centrum Kultury w Annopolu 12 741 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu 7 115 zł

Urząd Miasta Biała Podlaska 156 000 zł

Biłgorajskie Centrum Kultury 61 847 zł

II LO w Chełmie 19 705 zł

Gminny Dom Kultury w Cycowie 7 580 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Horodle 6 500 zł

Hrubieszowski Dom Kultury 51 089 zł

Janowski Ośrodek Kultury 18 869 zł

Szkoła Podstawowa w Jawidzu 12 380 zł

Gminne Centrum Kultury w Józefowie nad Wisłą 4 165 zł

Zespół Szkół w Kamionce 18 966 zł

Zespół Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym 9 674 zł

Szkoła Podstawowa w Komarnie-Kolonii 1 329 zł

Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku 34 289 zł

Krasnostawski Dom Kultury 26 728 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Łaszczowie 6 637 zł

Centrum Kultury w Łęcznej 20 000 zł

Lubartowski Ośrodek Kultury 48 521 zł

CRH AKADEMOS w Lublinie 100 305 zł

Centrum Kultury w Lublinie 37 291 zł

III LO w Lublinie 8 000 zł

XXX LO w Lublinie 88 394 zł

Społeczna Szkoła Podstawowa im. S. F. Klonowica w Lublinie 51 445 zł

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lublinie 47 547 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubyczy Królewskiej 7 053 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie 34 400 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Milejowie 9 485 zł

Nałęczowski Ośrodek Kultury 14 156 zł

Opolskie Centrum Kultury 10 000 zł

Parczewski Dom Kultury 43 000 zł

Miejskie Centrum Kultury w Piaskach 21 693 zł

Centrum Kultury Gminy Jabłonna 8 640 zł

Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach 2 984 zł

Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej 13 680 zł

Hufiec ZHP Puławy co najmniej 100 000 zł

Radzyński Ośrodek Kultury 40 000 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu 5 872 zł

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach 23 050 zł

Gmina Chełm 32 147 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Stężycy 13 410 zł

Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim 13 026 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu 11 192 zł

Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku 75 896 zł

Tarnogrodzki Ośrodek Kultury 16 110 zł

Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu 19 000 zł

Tomaszowski Dom Kultury 3 350 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim 41 489 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach 3 520 zł

Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach 6 852 zł

Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach 12 071 zł

Włodawski Dom Kultury 27 097 zł

Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu 200 000 zł

* na podstawie zadeklarowanych kwot ze sztabów i strony WOŚP, sumy mogą się zmienić po ostatecznym przeliczeniu

W wykazie brakuje informacji? Suma się zmieniła? Napisz na online@dziennikwschodni.pl