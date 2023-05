Wycięli drzewa, ustawili płot. Ruszyły przygotowania do budowy pomnika Lecha Kaczyńskiego w Lublinie

W czwartek rano na skraju pl. Teatralnego i skweru abp. Józefa Życińskiego, trwały prace porządkowe po wycince dwóch z czterech rosnących tu w szpalerze klonów jesonolistnych. Wkrótce rozpoczęło się ustawianie blaszanego płotu. Wczesnym popołudniem teren był ogrodzony, ale na placu budowy nie było nikogo.

W ten sposób rozpoczęły się przygotowania do powstania w tym miejscu pomnika upamiętniającego zmarłego w katastrofie smoleńskiej prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zgodę na jego budowę wyraziła w październiku ubiegłego roku lubelska Rada Miasta głosami Prawa i Sprawiedliwości oraz trojga radnych z klubu prezydenta Krzysztofa Żuka (Jadwiga Mach, Zbigniew Jurkowski, Zbigniew Targoński). Pod wnioskiem do rady w tej sprawie w imieniu społecznego komitetu budowy podpisał się marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Zgodnie z wydaną przez Ratusz decyzją o warunkach zabudowy, odlana z brązu postać byłego prezydenta ma mieć 291 cm wysokości. Stanie na blisko półmetrowym cokole na tle wyłożonej kamiennymi płytami ściany o szerokości 10 metrów i wysokości od 2,5 do 3,7 m. O „wuzetkę” wnioskowała powiązana z NSZZ Solidarność Fundacja Ruchu Solidarności Rodzin. Ta sama organizacja ubiegała się o pozwolenie o budowę. Jak potwierdziliśmy w Urzędzie Miasta, już je otrzymała, co oznacza zielone światło do rozpoczęcia prac.

Autorami pomnika są lubelscy artyści Maria Marek-Prus i Piotr Prus. Dzwoniąc do ich pracowni dowiadujemy się, ze rzeźba jest już gotowa. – Czekamy na montaż. Kiedy do niego dojdzie? W tej chwili nie mamy takiej informacji – słyszymy.

Fundacja, która ubiegała się o stosowne dokumenty w Ratuszu, nie informuje o planach związanych z budową i odsłonięciem pomnika. – Udziela ich rzecznik społecznego komitetu. Tak zostało ustalone – mówi nam prezes Ruchu Solidarności Rodzin Marek Wątorski. I dodaje, że rzecznikiem jest Marek Krakowski, związany z PiS prezes marszałkowskiej spółki Lubelskie Dworce. Krakowski wczoraj nie odbierał telefonu. Na SMS-a z prośbą o rozmowę w tej sprawie odpisał jedynie, że przebywa Lublinem.

Już wcześniej pisaliśmy, że według nieoficjalnych informacji monument miałby być odsłonięty w okolicach 18 czerwca, kiedy przypada rocznica urodzin Lecha Kaczyńskiego. W uroczystości miałby wziąć udział szef PiS Jarosław Kaczyński.

Budowie pomnika w tym miejscu sprzeciwia się kilkunastu mieszkańców pobliskiego apartamentowca, prowadzący w nim działalność restaurator oraz Komitet Obrony Demokracji. Próbowali oni zaskarżyć decyzję o warunkach zabudowy, w sumie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie wpłynęło 18 skarg. 26 kwietnia SKO stwierdziło, że nikt z wnoszących odwołania nie jest w sprawie stroną. Mogłaby nią być wspólnota mieszkaniowa, a nie poszczególni jej członkowie. Po tej decyzji przeciwnicy pomnika złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne.