Wystawę poświęconą Tamarze Łempickiej obejrzało już 17 tys. osób. Znamy koszty organizacji

Wystawę poświęconą Łempickiej od 18 marca zobaczyło blisko 17 tys. zwiedzających (fot. Maciej Kaczanowski)

Blisko 17 tys. osób odwiedziło do tej pory wystawę poświęconą Tamarze Łempickiej w Muzeum Narodowym w Lublinie. To jedno z najbardziej kosztownych wydarzeń zorganizowanych na lubelskim zamku. Koszty wystawy to co najmniej 1,1 mln zł.

