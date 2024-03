Z ratusza do miejskiej spółki. Zastępczyni prezydenta została wiceprezesem MOSiR Bystrzyca

- Poszerzenie katalogu usług MOSiR o działania i kampanie społeczne dla tych grup mieszkańców, jak również systematyczna współpraca z innymi podmiotami i instytucjami miejskimi jest jednym z priorytetów realizowanej już przez miasto polityki społecznej i wpisuje się w strategie działania spółki na kolejne lata – informuje Katarzyna Duma, rzecznik prasowy prezydenta Lublin i dodaje, że to szczególnie istotne w kontekście kompleksowego podejścia do profilaktyki zdrowotnej w zakresie chorób cywilizacyjnych, zwiększania dostępu do aktywności i rekreacji dla osób o szczególnych potrzebach, jak i poszerzania oferty działań edukacyjnych dla najmłodszych.