Zamknęli wjazd na ulicę Wallenroda. Dojazd do szkoły z innej strony

Ma to związek z rozbudową ulicą. Dlatego od środy drogowcy zamykają fragment od ul. Zana do wjazdu do szkoły. - Wjazd od strony ul. Zana będzie niemożliwy. Dojazd do szkoły oraz Domu Kultury możliwy będzie od strony ul. Wajdeloty – podaje Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

Przebudowa obejmuje 850 metrów od ul. Wajdeloty do ul. Zana wraz z włączeniem do tych ulic. - Budowa realizowana jest etapami, zgodnie z czasową organizacją ruchu, tak, aby stanowić jak najmniejsze utrudnienia dla mieszkańców i udostępniać w miarę postępu prac parkingi i chodniki- zapewniają drogowcy. Obecnie prace są na poziomie 85 proc. zaawansowania. Koszt to 13,3 mln zł. Inwestycja ma być gotowa 14 lipca.