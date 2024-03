„Zawodowy zawrót głowy” – po tym technikum każdy ma znaleźć pracę

Na chętnych ósmoklasistów czekały zadania przygotowane przez uczniów technikum. Starsi koledzy wykonali zagadki w stu procentach samodzielnie.

Szkoła ma kilka kierunków, których nie znajdziemy w innych placówkach zawodowych: technik logistyk, technik mechatronik, technik robotyk, technik informatyk, czy wreszcie związany z tradycją szkoły – technik transportu kolejowego.

Uczniowie uczą się pisać startupy, biorąc udział w projekcie Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Szkoła współpracuje również z Politechniką Lubelską, koleją i innymi firmami. Nikola jest obecnie 3 klasie na profilu robotycznym. Przyszłość wiąże z właśnie z lubelską uczelnią.

- To bardzo przyszłościowy kierunek. W mojej klasie jestem jedyną dziewczyną, więc jest trochę wyzwań. Ale jest naprawdę ciekawie. Dziewczyny się naprawdę nadają do takich zawodów – mówi.

Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych stawia na rozwój uczniów. Dzień Otwarty to nie tylko okazja do zabawy, ale przede wszystkim możliwość z czym dany zawód i jego nauka się wiąże.

- Ważny jest tutaj świadomy wybór – podkreśla dyrektor Anna Wawruch-Lis. -Nie jest łatwo, ponieważ uczniowie uczą się tutaj nie tylko zawodu, ale zdają również maturę. Obowiązują ich wszystkie przedmioty jak w typowym liceum. Także przed nimi jest dość trudne zadanie i jeżeli ktoś liczy na to, że wybierając technikum, będzie miał mniej nauki, to jest no niezgodne z prawdą. Warto jednak zainwestować we własny rozwój. To w przyszłości owocuje – mówi dyrektor.