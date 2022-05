Zdaniem sądu, to nie był gwałt na dziecku. Prokuratura już zapowiada odwołanie

Oskarżonych w tej sprawie było trzech mężczyzn. Prokuratura oskarżała ich m.in., o to, że działając wspólnie podstępem, udzielili dziecku narkotyku, a potem doprowadzili do obcowania płciowego. Śledczy chcieli, żeby trafili za to do więzienia na 5-6 lat. Ale sąd uznał, że gwałtu nie było.

– Nie było zgwałcenia. Nie było podstępu. Nie było podstępnego podania alkoholu i narkotyków – podkreślał sędzia Mirosław Borzęcki. Tłumaczył, że wynika to ze „zgodnych wyjaśnień” trójki oskarżonych. – Te substancje zażyła świadomie. Mało tego, po ich zażyciu to ona była inicjatorką kontaktów seksualnych. To ona dążyła do kontaktów, ona namawiała.

W ustnym uzasadnieniu wyroku można było także usłyszeć, że dwaj z trzech mężczyzn mogli nie wiedzieć, że mają do czynienia z 14-latką.

– Rozwinięte cechy płciowe, sposób ubioru, pomalowane paznokcie, farbowane włosy, makijaż… Dlatego zdaniem sądu nie można mówić, że oskarżony miał świadomość, że pokrzywdzona nie ma ukończonych 15 lat – mówił sędzia Borzęcki.

Ostatecznie Łukasz B., za udzielanie narkotyków i jeden stosunek seksualny z małoletnią, został skazany na 2 lata i 1 miesiąc więzienia. Sylwester B., za udzielanie narkotyków, ma trafić za kratki na rok i dwa miesiące, a Radosław S. na 3 lata i 3 miesiące za uprawianie z dziewczynką seksu w zamian za narkotyki.

– Zapoznamy się z wyrokiem i uzasadnieniem, ale już teraz można powiedzieć, że będziemy się odwoływać – potwierdza Agnieszka Kępka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie. – Ustalenia sądu nie odpowiadają naszym zarzutom, które przyjęliśmy po przeprowadzeniu postępowania przygotowawczego.