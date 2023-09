Konopie za darmo. Tak jest w Lublinie. Jutro żniwa

Od godziny 10, w piątek 29 września będzie można wejść na teren pola i urządzić sobie własne żniwa. Nie ma ograniczeń co do ilości zebranej rośliny. Firma zajmująca się polem mówi, że konopie są już dojrzałe, pięknie pachną i zawierają wysokie stężenie dobroczynnych substancji.

– Chcemy się nimi podzielić i udostępnić pole dla wszystkich, którzy chcą zerwać bukiet konopi i zabrać go ze sobą do domu. Łodygi konopi włóknistych są bardzo twarde, dlatego warto zabrać ze sobą narzędzia do cięcia kwiatów. Z zerwanych konopi można zrobić dekorację, nalewkę, napar czy nawet domowy macerat o właściwościach pielęgnacyjnych. Jednocześnie przypominamy, że uprawiana przez nas odmiana nie ma w składzie żadnych substancji psychoaktywnych – mówi Szymon Włodarczyk, prezes zarządu Hemplab.

Ogrodzenie zostanie usunięte od strony ul. Berylowej. Zbiory będą możliwe przez cały piątek, jednak jeśli będzie dużo chętnych, a na polu zostaną rośliny do zerwania, dzierżawcy nie wykluczają możliwości zbiorów w weekend.