Zginęli, bo nie chcieli bez siebie żyć. Koniec śledztwa po śmierci lubelskich maturzystów

Sprawą zajęli się prokuratorzy z Puław i Lublina. Przez kilka miesięcy zbierali dowody, korzystając m.in. z opinii biegłych w zakresie badania wypadków drogowych. Z ich ustaleń wynika, że śmierć zakochanych nie była przypadkowa. Zdarzenie z udziałem młodego mężczyzny nagrał monitoring jednej z przydrożnych nieruchomości.

– Z materiału wideo wynika, że kierowca ścinał zakręt, jadąc zbyt szerokim łukiem, z prędkością 125 km/h. Przed zderzeniem z drzewem nie hamował. Nie podjął również żadnego innego manewru obronnego – mówi Jarosław Warszawski, szef Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ.

Do podobnych wniosków doszli śledczy zajmujący się sprawą Patrycji. – Jej samochód po prostu zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Śladów hamowania nie znaleziono – mówi Grzegorz Kwit, szef Prokuratury Rejonowej w Puławach.

O tym, że maturzystka myślała o samobójstwie, świadczy także wiadomość, jaką zostawiła przed śmiercią. Napisała, że zamierza dołączyć do Krystiana. Prokuratura ustaliła, że do odebrania sobie życia nikt jej nie nakłaniał. Podżegania do takiego czynu nie stwierdzono także podczas badania okoliczności, w jakich zginął 20-latek.

Zgodnie z życzeniem dziewczyny, które zawarła w pożegnalnym liście, młodzi zostali pochowani w jednej mogile na cmentarzu na Majdanku w Lublinie. Pieniądze na pogrzeb i budowę pomnika obydwu rodzinom pomogła zebrać młodzież, przyjaciele zmarłej pary.

===

Masz silne myśli samobójcze, z którymi sobie nie radzisz? Zgłoś się do Izby Przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego. Otrzymasz pomoc lekarską tego samego dnia.

Nie uzyskałeś oczekiwanej pomocy? Zadzwoń na bezpłatny kryzysowy: telefon zaufania dla dorosłych: 116 123 (czynny codziennie od godz. 14.00 do 22.00). Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111 (czynny codziennie przez 24 godziny na dobę).

Aktualne dane dotyczące ośrodków pomocowych znajdziesz na stronie www.pokonackryzys.pl.

W sytuacji zagrożenia życia, gdy nic nie pomogło, zadzwoń na numer alarmowy 112.

Czekaj na pomoc. Kryzys, nawet ten najgorszy, minie.