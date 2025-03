Radny Robert Derewenda w interpelacji zwrócił uwagę na problem nagrzewającego się latem placu Władysława Łokietka przy którym znajduje się ratusz. Podkreślił, że obecne karłowate drzewka w betonowych donicach nie dają cienia ani nie mają walorów przyrodniczych. Jego zdaniem zasadzenie prawdziwych drzew poprawiłoby mikroklimat i tłumiło miejski hałas.

Odpowiedź władz miasta była stanowcza. Zastępca prezydenta Tomasz Fulara wyjaśnił, że gęsta sieć podziemnej infrastruktury na placu całkowicie wyklucza możliwość tradycyjnych nasadzeń. – Dlatego też, w latach ubiegłych, w celu wzbogacenia estetyki tego miejsca, ustawiono betonowe donice z drzewami oraz niską roślinnością - dodał urzędnik.

– Plac Króla Władysława Łokietka jest przestrzenią o wysokim natężeniu ruchu pieszych. Jest miejscem organizacji wielu wydarzeń kulturalnych, takich jak: Jarmark Jagielloński, Karnawał Sztukmistrzów, czy Noc Kultury, podczas których teren ten wykorzystywany jest do rozstawiania mobilnej infrastruktury, w tym straganów i stoisk wystawienniczych. Dodatkowo, obszar ten pełni funkcję krótkoterminowego postoju taksówek, co również wpływa na ograniczone możliwości trwałego zazielenienia tej przestrzeni – tłumaczy kolejne przyczyny braku nasadzeń Fulara.

Mimo ograniczeń na Placu Łokietka, miasto prowadzi inne działania na rzecz zazielenienia centrum. W trakcie przebudowy pobliskiego deptaka posadzono 14 platanów klonolistnych oraz 8 klonów srebrzystych wraz z 160 krzewami przy ulicy Królewskiej. W planach są także nowe nasadzenia w ramach projektu zagospodarowania ulicy Świętoduskiej.

Dyskusja o przyszłości placu Łokietka pokazuje trudności w pogodzeniu funkcji reprezentacyjnych miasta z potrzebami ekologii i komfortu mieszkańców. Choć betonowe donice pozostają na razie jedynym rozwiązaniem w tym miejscu, spór o kształt miejskiej przestrzeni wciąż trwa.

W ostatnim czasie Derewenda wytykał miastu postawnie po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko Bramy Krakowskiej, kilku metalowych donic. Kosztowały one około 40 tys. zł i zastąpiły wcześniej znajdujące się w tym miejscu donice wykonane z blachy.

Do dyskusji włączył się przewodniczący zarządu dzielnicy Stare Miasto Michał Makowski.

– Dla ścisłości te donice były już w tym miejscu ustawione od co najmniej dwóch lat. Z uwagi na ich małą reprezentatywność (były wykonane z blachy ocynkowanej) Rada Dzielnicy Starego Miasta w Lublinie postanowiła wymienić je na ładniejsze (przypominam że jest to jedne z najbardziej reprezentacyjnych miejsc Lublina). Wykonanie jednostkowej donicy przez kowala kosztowało ok. 6 tys. zł . Jest to ręczna praca. Przykre jest to, że dla osiągnięcia rozgłosu medialnego ucieka się Pan do tak niskich pobudek – napisał pod filmem Makowski, artykułując swoje zarzuty.

– Tutaj nie potrzeba donic, nawet kutych. Tu potrzeba drzew w gruncie. Latem nie da się odpocząć na placu Łokietka. Od nagrzanego betonu temperatura jest o wiele wyższa. Potrzeba ławeczek w cieniu drzew, a nie w skwarze słońca. Proszę o wsparcie inicjatywy zasadzenia drzew – odpowiedział radny Derewenda i dalej zachęcał do wsparcia inicjatywy zazieleniania centrum miasta.