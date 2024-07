Znakowanie rowerów jest możliwe we wszystkich lubelskich komisariatach, ale...

– Najpierw próbowałem oznakować rower syna w Warszawie, gdzie dokonaliśmy zakupu. Dowiedziałem się, że od dwóch lat w stolicy nie ma takiej możliwości. Zadzwoniłem zatem do Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, miasta z którego pochodzimy. Usłyszałem, że nie ma najmniejszego problemu i z rowerem, by go oznakować mogę udać się na jakikolwiek komisariat z dowodem osobistym, fakturą zakupu roweru lub paragonem i kartą gwarancyjną. Jakże wielkie było moje zdziwienie, gdy syn na „piątce” na Czechowie usłyszał że nic z tego, a najwcześniej będzie można oznakować rower dopiero we wrześniu – mówi pan Tomasz, tata nastolatka.