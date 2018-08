Znamy wyniki finansowe Portu Lotniczego Lublin. Strata jeszcze wyższa niż rok wcześniej

– Sytuacja finansowa naszych spółek rzeczywiście jest skomplikowana, zwłaszcza w przypadku firm transportowych. Ale te podmioty nie zostały powołane po to, żeby być rentownymi, tylko do innych celów – przekonuje Paweł Nakonieczny, członek zarządu województwa lubelskiego odpowiedzialny za nadzór nad tymi spółkami.

Port lotniczy powiększa stratę

Patrząc jednak na bilanse finansowe marszałkowskich spółek za 2017 rok, trudno o optymizm. Największą, ponad 31-milionową stratę zanotował Port Lotniczy Lublin. To o ponad 6 mln zł więcej niż w 2016 roku. Cieszyć może wzrost przychodów (o 2 mln zł), ale do momentu, w którym lotnisko będzie samo zarabiać na swoje utrzymanie, dzielą nas jeszcze lata.

– Do tego potrzebny jest ruch na poziomie 1,5 mln pasażerów rocznie (w zeszłym roku było to 430 tys. – red.). I my to osiągniemy, to tylko kwestia czasu. Chcemy dojść do tego jak najszybciej, żeby odciąć się od finansowej kroplówki samorządów – mówił nam w wywiadzie udzielonym pod koniec ubiegłego roku prezes PLL Krzysztof Wójtowicz. – Nasza prognoza sprzed trzech lat zakładała, że 1,5 mln pasażerów będziemy obsługiwać w 2035 roku, kolejna mówiła o roku 2030. Mówimy hipotetycznie, ale na dzień dzisiejszy w grę wchodzi nawet rok 2025. To zasługa naszej dynamiki rozwoju, największej w kraju.

Chcieliśmy zapytać o aktualne wyniki finansowe, ale prezes obecnie przebywa na urlopie. – Na wynik wpłynęły wyższe koszty działalności lotniska, spowodowane rozwojem siatki połączeń – komentuje krótko Piotr Jankowski, rzecznik prasowy lotniskowej spółki.

Chodzi przede wszystkim o dopłaty dla przewoźników. Przypomnijmy, że w czerwcu bazę operacyjną na lubelskim lotnisku zlikwidowały linie Wizz Air, w związku z czym z rozkładów zniknęły loty do Liverpoolu, Doncaster Sheffield i Tel Awiwu. W połowie czerwca rejsy do trzech miast na Ukrainie zainaugurowało Bravo Airways. Ale z powodu problemów z flotą firma zawiesiła już jednak połączenia do Charkowa oraz Kijowa i obecnie lata jedynie do Chersonia. W okresie zimowym trasę do Mediolanu zamknie easyJet i nie ma gwarancji, że ten kierunek powróci latem.