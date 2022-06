Znany lekarz z Lublina zatrzymany przez CBA. Chodzi o łapówki

Do zatrzymań doszło w Warszawie i Lublinie. Obaj lekarze zostali przewiezieni do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, gdzie prokurator postawił im zarzuty. Jak informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne, proceder polegał m.in. na podejmowaniu czynności mogących udaremnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy. Pacjenci wpłacali datki, chodziło o kwoty do 10 tys. zł, na rzecz Fundacji Pomocy Transplantologii w Szczecinie, a potem część uzyskanych w ten sposób pieniędzy była przekazywana na konto wcześniej zatrzymanego przez CBA lekarza. Łączna suma uzyskanych korzyści przekroczyła 1,5 mln zł. Podopieczni lekarzy byli wprowadzani w błąd co do odpłatności za zabiegi chirurgiczne, które były finansowane z NFZ oraz o możliwości skrócenia terminu przyjęcia do szpitala.

W toku prowadzonego postępowania zebrano obszerny materiał dowodowy, w tym dokumentację bankową oraz zeznania świadków.

– Wobec obu podejrzanych zastosowano środki wolnościowe w postaci poręczenia majątkowego po około 300 tys. zł – powiedział Dziennikowi Marcin Lorenc, rzecznik PR w Szczecinie.

Jak zaznacza CBA, śledztwo ma charakter rozwojowy.