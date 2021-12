Dwóch patronów 2022 roku w Łukowie. Dla niektórych to za dużo

Kilka tygodni temu, na wniosek klubu PiS, rada przyjęła, że patronem przyszłego roku w Łukowie będzie ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Ale okazuje się, że to za mało. Radny Łukasz Bober (Alternatywa dla Łukowa) chce kolejnego patrona – Bronisława Chącińskiego. To w Łukowie dobrze znana postać.

– W 2022 roku przypada setna rocznica jego śmierci. Lepszej okazji nie będzie. To nie przeszkadza w niczym, że mamy już uchwalonego innego patrona. Od lat są stosowane takie praktyki na przykład przez Parlament – zauważa Bober.

Kim był Chąciński? Po uzyskaniu doktoratu w czeskiej Pradze, lekarz zamieszkał w Łukowie, gdzie od 1905 roku do śmierci był ordynatorem tutejszego szpitala. Piastował też wiele publicznych stanowisk, był m.in. przewodniczącym rady powiatu, a następnie miasta. Zmarł nagle w 1922 roku. – Zgłosiłem inicjatywę, bo osiedle Bronisława Chącińskiego jest mi bliskie od dziecka. Tutaj mieszka moja rodzina, tutaj jest moje miejsce pracy. Jestem też absolwentem Szkoły Podstawowej, której patronem jest właśnie Chąciński – przekonuje radny.

Pomysł spodobał się burmistrzowi Łukowa. – Wiem, że pan radny planuje wydarzenia upamiętniające i pokazujące tę postać. Część młodego pokolenia może nie wiedzieć o tym bohaterze, a działał przecież mocno na rzecz lokalnej społeczności – zauważa burmistrz Piotr Płudowski.

Z kolei radny Sebastian Ignaciuk (Razem Ponad Podziałami) uważa, że proces zgłaszania takich propozycji należy uporządkować.

– Można zwyczajowo przyjąć jakiś termin, do kiedy wnioski będą spływać. Tak żeby był jeden patron, bo zrobimy bałagan i w kolejnych latach będziemy mieli 6 patronów. To urośnie do absurdu – stwierdza Ignaciuk.

– To nie w tym rzecz, by nazwać rok. Ten akt dopiero rozpoczyna roczny proces, by podjąć działania związane z daną postacią – podkreśla jeszcze Jarosław Okliński (do niedawna w klubie PiS). – Poza tym powinna być jedna uchwała w sprawie patronów – dodaje Okliński.

A szef klubu PiS w radzie przestrzega jeszcze przed jedną kwestią. – Oby nie było tak, że będziemy się prześcigać w organizacji i finansowaniu obchodów i uroczystości. Obie postacie są również ważne i należy je uhonorować w równy sposób – uważa Artur Gałach.

Ostatecznie, 19 radnych poparło propozycję radnego Łukasza Bobera, a 1 osoba wstrzymała się od głosu. Urzędnicy zapowiadają, że powstanie regulamin w sprawie zgłaszania patronów.

– W przyszłym roku przedstawimy go radnym, tak aby to uporządkować. Ale nie jestem za tym, aby ograniczać to ilościowo. Może się zdarzyć, że będzie więcej rocznic i więcej patronów. Dobrym zwyczajem jest, aby takie uchwały były procedowane w trzecim kwartale roku. Urząd może się wówczas odpowiednio przygotować – tłumaczy Mateusz Popławski, zastępca burmistrza.

Przypomnijmy, że w listopadzie radni PiS nie zgodzili się, by 2022 był rokiem Władysława Bartoszewskiego w Łukowie. Propozycję skierowało do miasta gdańskie stowarzyszenie „Warto być przyzwoitym”. W przyszłym roku obchodzona będzie 100. rocznica urodzin Władysława Bartoszewskiego i stowarzyszenie wnioski wystosowało do wielu samorządów w Polsce.