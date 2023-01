Lubelskie. Jak w gangsterskim filmie. Pobili, wywieźli do lasu, kazali kopać grób. WIDEO

– Wszyscy już usłyszeli zarzuty: pobicia, pozbawienia wolności oraz kierowania gróźb. Łukowski sąd przychylił się do wniosku policji oraz prokuratury i zastosował wobec trzech „napastników” środek zapobiegawczy. Teraz co najmniej najbliższe trzy miesiące 21, 22 i 28-latek spędzą w areszcie tymczasowym. Natomiast 24-latek został „oddany” pod dozór policji – wylicza asp. szt. Marcin Józwik z policji w Łukowie.

Sprawa wyszła na jaw w niedzielę. Policjanci ze Stoczka Łukowskiego zostali powiadomieni o pobiciu 33-latka. Mundurowym dokładnie opisał, co się wydarzyło kilka dni wcześniej.

W centrum miejscowości został pobity. Był bity pięściami i kopali. Potem napastnicy zaciągnęli swoją ofiarę do audi. Chcieli umieścić mężczyznę w bagażniku. – Jednak wepchnęli go na tylną kanapę i tam w trakcie jazdy znów go bili – dodaje policjant i dalej opisuje: ­ – W międzyczasie zatrzymali się w pobliżu posesji jednego z nich i wzięli ze sobą szpadel. Gdy wszyscy pojechali do lasu, wyrzucili 33-latka z pojazdu i znów bijąc go, kazali kopać dla siebie grób.