Budżet obywatelski w Łukowie. Mieszkańcy chcą tężni solankowej

Głosować można było na 11 pomysłów. Przez dwa tygodnie mieszkańcy oddali w sumie 626 głosów. Budowę tężni wybrało 326 mieszkańców. „W dobie walki ze smogiem i zanieczyszczeniami powietrza, tężnia solankowa działa jak filtr powietrza, tworzy bezpieczną, zdrową i estetyczną strefę relaksu dla mieszkańców Łukowa” – tak swój projekt uzasadniali pomysłodawcy.

– Drugie miejsce z 90 głosami zajęła propozycja renowacji boiska treningowego „Górka”, zlokalizowanego w sąsiedztwie stadionu miejskiego. Kolejny był pomysł ustawienia na terenie miasta 10 samoobsługowych stacji napraw rowerów, który zyskał uznanie 65 osób. Pozostałe projekty zyskały mniej niż 45 głosów – mówi Tomasz Goławski, kierownik referatu promocji w magistracie.

Koszt tężni autorzy oszacowali na 297 tys. zł. – A to oznacza, że projekt wyczerpuje limit zabezpieczonych środków na budżet obywatelski w Łukowie na bieżący rok budżetowy – zaznacza urzędnik. Inwestycja ma zostać wpisana do budżetu miasta na piątkowej sesji. – Myślę, że pierwsze głosowanie, a w tym frekwencja, powinny zadowalać – uważa radny Arkadiusz Pogonowski, który był członkiem zespołu ds. budżetu obywatelskiego. – Szczególnie gratuluję środowisku seniorów. To oni najmocniej się zmobilizowali i promowali, jak się okazało, zwycięski projekt – stwierdza na koniec radny.

Pełne wyniki głosowania na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego: