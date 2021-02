Łuków: Pierwszy miejski żłobek już otwarty

Wszystko za sprawą 48 podopiecznych.

– Rekrutacja pokazała, że placówka była bardzo wyczekiwana przez mieszkańców – stwierdził podczas otwarcia burmistrz Piotr Płudowski. – Liczba podań była dwukrotnie większa niż miejsc w żłobku. Dlatego trzeba się zastanowić czy w mieście nie powinien powstać też drugi taki obiekt – dodaje burmistrz.

Żłobek powstał przy miejskim przedszkolu nr 2. Parterowy budynek ma dwie sale. W sumie to ok. 230 mkw. powierzchni. – Ruszamy pełną parą. Inwestycja to dowód na to, że prowadzimy prorodzinną politykę. To wsparcie dla młodych rodzin. Pozwalamy rodzicom wrócić do aktywności zawodowej – tłumaczy Płudowski.

Konkurs na dyrektora placówki wygrała Dorota Jońska, która wcześniej pracowała w jednym z miejskich przedszkoli. Obiekt od podstaw wybudowała firma Teneo z Warszawy.

Samorząd wyliczył, że roczne utrzymanie żłobka to koszt ok. 800 tys. zł. – Z tego od 200 do 300 tys. zł to będzie strona dochodowa z opłat za czesne – zauważa burmistrz Piotr Płudowski.

W tym roku, Urząd Wojewódzki przyznał miastu dotację na funkcjonowanie placówki.

Budowa żłobka kosztowała 2,1 mln zł, z czego ponad połowa to rządowe dofinansowanie z programu "Maluch Plus". Dotychczas w Łukowie oddziały żłobkowe działały tylko przy przedszkolach prywatnych.