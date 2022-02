Łuków potępia rosyjską inwazję i deklaruje pomoc uchodźcom z Ukrainy

– Ten poranek, 24 lutego będziemy pamiętać bardzo długo – stwierdził na początku sesji burmistrz Piotr Płudowski, proponując radnym przyjęcie stanowiska.

Łuków od 2014 roku ma podpisaną umowę partnerską z miastem Baranówka na Ukrainie. – Łudziliśmy się, że do takich tragicznych wydarzeń nie dojdzie. Stało się inaczej. Na naszych oczach dzieje się tragiczna i krwawa historia, która dotyka naszego sąsiada – zauważa burmistrz i przypomina o przyjaciołach z Baranówki.

– Łączymy się z nimi. To oświadczenie to forma solidarności z narodem ukraińskim– podkreśla Płudowski. W popartym przez aklamację dokumencie, czytamy, że inwazja Rosji na Ukrainę to „bezprecedensowy atak gwałtu na normach prawa międzynarodowego, który wymaga zdecydowanej reakcji i potępienia ze strony demokratycznych społeczności całego świata.” „Międzynarodowa wspólnota powinna podjąć zdecydowane kroki, które będą odpowiedzią na brutalną inwazję. Ukraina nie może zostać pozostawiona bez wparcia”–brzmi oficjalne oświadczenie miasta.

– Dzisiaj premier Mateusz Morawiecki mówi, że Ukraina walczy o wolność Europy. Ale zobaczymy jak Europa i świat zawalczą o wolność Ukrainy. Nie byłoby dzisiejszej sytuacji gdyby wcześniej nastąpiły ostre i konsekwentne reakcje państw całego świata na aneksję Krymu – zauważa z kolei radny Jarosław Okliński.

Na stanowisku sprzeciwu jednak nie koniec. – Próbujemy skontaktować się z władzami Baranówki oraz zaprzyjaźnionymi mieszkańcami. Zakładamy między innymi zorganizowanie akcji pomocy humanitarnej – zaznacza Tomasz Goławski, kierownik Referatu Promocji. – Mamy już pierwsze deklaracje mieszkańców Łukowa i przedsiębiorców, którzy chcieliby się włączyć do takiej akcji – dodaje urzędnik.

Poza tym, burmistrz deklaruje możliwość przyjęcia uchodźców z Ukrainy i udostępnienie im na przykład sal gimnastycznych jako miejsc tymczasowego pobytu.

W piątek o godz. 18 odbędzie się marsz poparcia dla mieszkańców Ukrainy.