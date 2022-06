Łuków: Seniorzy dostaną specjalne opaski. Mogą uratować życie

Raz pokonali wrocławian, a teraz jadą po drugie zwycięstwo. W niedzielę Betard Sparta Wrocław kontra Motor Lublin

Do rundy rewanżowej podejdą z pozycji niepokonanego lidera. Żużlowcy Motoru Lublin świetnie wypadli w starciu z każdą z ekip, ale teraz będą musieli to powtórzyć, żeby bez przeszkód wjechać do play-off. W niedzielę jadą do Wrocławia na mecz z Betard Spartą