Mają dwie koncepcje na nowy basen. Najpierw wyburzą stary

W Łukowie od 30 lata działa co prawda basen „Delfinek” z sześcioma 25–metrowymi torami do pływania, ale jest w złym stanie technicznym. – On może jeszcze wytrzymać 5 lat. Tak wynika z opinii dyrekcji i osób konserwujących obiekt – mówił w ubiegłym roku Mateusz Popławski, zastępca burmistrza. W tegorocznym budżecie zabezpieczono pół miliona złotych na dokumentację projektową inwestycji. W styczniu ratusz zlecił firmie Agraria sporządzenie wczesnego studium wykonalności. Powstały dwie koncepcje. - Pierwszą z nich zakładającą wykorzystanie i przebudowę istniejącego budynku - poznaliśmy 1 lutego. Koszt tego wariantu to ok. 70 mln zł – tłumaczy Tomasz Goławski, kierownik referatu promocji w urzędzie.

A pod koniec lutego firma przedstawiła drugą koncepcję nowej pływalni. Ten projekt przewiduje wyburzenie starego obiektu i jest tańszy o 10 mln zł od pierwszego wariantu. – Zachowuje jednak proponowane urządzenia i oczekiwany przez nas program funkcjonalny. Zmiany oprócz wyburzenia istniejącego budynku dotyczą także m.in. likwidacji jednej kondygnacji w proponowanej pływalni oraz ograniczenia prac podziemnych- zaznacza Goławski.

Koncepcje widzieli też radni miejscy. – Ich zdaniem bardziej zasadne jest wybudowanie nowej pływalni w oparciu o drugą, tańszą koncepcję- potwierdza kierownik.

W nowym kompleksie znajdzie się kilka basenów, jeden 25-metrowy z 6 torami, a także dwa mniejsze: do nauki pływania i rekreacyjny. Do tego atrakcje, choćby zjeżdżalnia rurowa. Projekt powinien też uwzględniać strefy z jacuzzi, saunami, fitnessem czy gastronomią, których teraz w Łukowie brakuje.

Wiadomo, że urząd będzie aplikować o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Inwestycję chce realizować w formule „zaprojektuj i wybuduj”. A przetarg najprawdopodobniej zostanie ogłoszony w przyszłym roku. Kompleks ma powstać w tej kadencji.