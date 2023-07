Miasto nie chce pojemników PCK i ma powody

Na ten problem zwrócił ostatnio uwagę radny Leonard Baranowski (PiS). – Apeluję w imieniu mieszkańców, by dłużej nie kontynuować współpracy z PCK. Przy tych pojemnikach walają się szmaty– tłumaczy radny. – Przy ulicy Rurowej, kobiecie do ogrodu wrzucono nawet te śmieci– dodaje Baranowski.

Ale to nie pierwszy raz, gdy mieszkańcy skarżą się na nieporządek wokół kontenerów. Regulamin wskazuje, że można tam zostawiać odzież, obuwie i pluszaki, ale w Łukowie przy pojemnikach można było znaleźć nawet starą wersalkę i fotele. Poza tym, niektóre kontenery były wywrócone i zapełnione przez wiele miesięcy. – Ten problem stale powraca – uważają miejscy radni.

PCK ma w sumie w tym mieście 17 pojemników. W umowie z samorządem zapisano, że mają być opróżnianie wtedy, gdy będą zapełnione, jednak nie rzadziej niż co dwa tygodnie.

– Dość często wysyłaliśmy monity do PCK, ale na niewiele one się zdały– przyznaje Mateusz Popławski, zastępca burmistrza. – W końcu zdecydowaliśmy się wypowiedzieć umowę i wtedy była szybka reakcja z prośbą o spotkanie. Takie się odbyło i mieliśmy zapewnienie od PCK, że będzie wywiązywać się sumiennie z opróżniania pojemników– zaznacza Popławski. Jednak poprawy nie widać. – Kolejne skargi do nas dotarły– dodaje zastępca burmistrza. Dlatego ostatecznie, samorząd zwrócił się do PCK o zabranie pojemników, ale jak dotąd instytucja nie wywiązała się tego.

– Wystąpiliśmy o natychmiastowe zabranie kontenerów informując jednocześnie, że jeśli nie zostaną zabrane przez PCK do końca tego tygodnia, to zostaną one zdeponowane przez miasto na terenie Zarządu Dróg Miejskich i tam będą oczekiwały na odbiór– zaznacza Tomasz Goławski, kierownik wydziału promocji w ratuszu. W poniedziałek, PCK nie odniósł się do naszych pytań w tej sprawie.

Poza tym, samorząd zamierza testować inne pojemniki. – Jesteśmy na etapie podpisywania umowy z inną konkurencyjną firmą, która umieści na terenie Łukowa pojemniki na odzież–dodaje Goławski.

Jednocześnie, urzędnicy przypominają mieszkańcom, by do pojemników wrzucali tylko odzież bądź obuwie, a nie inne odpady.