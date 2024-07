Parking na 40 miejsc? Nie, bo PKP nie odda działki miastu

Po jednej stronie ulicy Konarskiego znajduje się Szkoła Podstawowa numer 3, a po drugiej tory. Ale przed nimi jest jeszcze działka (0,1 ha) należąca do PKP S.A. Radni Artur Czubaszek oraz Paweł Stoga z klubu Razem Ponad Podziałami zaproponowali, by miasto przejęło ten skrawek ziemi z myślą o parkingu.

– Chodzi o nieodpłatne przejęcie. Takie możliwości daje ustawa z 2000 roku - tłumaczą radni.

Ich zdaniem, na nieruchomości można zmieścić do 40 miejsc postojowych. – To umożliwiłoby dzieciom ze szkoły podstawowej numer 3 bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z samochodów rodziców. Teraz auta zatrzymują się na ulicy o dużym natężeniu ruchu- zwracają uwagę autorzy wniosku do burmistrza. Poza tym, niedaleko mieści się dworzec kolejowy, który ma przejść gruntowny remont.

Docelowo znajdzie się tam m.in. sala widowiskowa domu kultury. – Zatem po wybudowaniu parkingu również mieszkańcy i goście sali widowiskowej mogliby tam bezpiecznie zostawić swoje samochody – argumentują radni.

Burmistrz Piotr Płudowski przychylił się do tego pomysłu. Skierował pismo do władz kolejowej spółki, deklarując, że miasto z własnych środków wybudowałoby taki parking.

Jednak zgody PKP S.A. na nieodpłatne przekazanie tego terenu nie ma.

– Ta działka ma potencjał komercyjny – odpowiada Krzysztofa Probierz, zastępca dyrektora oddziału ds. obrotu nieruchomościami PKP w Krakowie. Jednocześnie przypomina, że jako spółka prawa handlowego PKP muszą „ekonomicznie i racjonalnie gospodarować majątkiem”.

– Nabyciem tej nieruchomości są zainteresowane inne podmioty, dlatego przeznaczymy ją do sprzedaży komercyjnej w drodze przetargu niegraniczonego – dodaje Probierz. Ale procedura ma ruszyć dopiero po tym, jak rozpoczną się prace remontowe na linii kolejowej Łuków-Skierniewice. W międzyczasie PKP mają wystąpić o odpowiednie zgody na obrót nieruchomością. A miasto ma otrzymać informację o przetargu.