Seat uderzył w drzewo. Kierowca nie przeżył wypadku

Jak podaje policja, do tragedii doszło wczoraj, ok. godz. 16 w miejscowości Huta-Dąbrowa (straż pożarna podaje, że była to miejscowość Rozłąki), w powiecie łukowskim.

Jak wstępnie ustalili policjanci kierowca seata, na zakręcie zjechał z drogi i uderzył w drzewo. 48-latek jechał sam.

– Mężczyzna był nieprzytomny – relacjonują strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. – Działania straży polegały na ewakuacji poszkodowanego na noszach typu deska i przekazaniu zespołowi ratownictwa medycznego.

– Niestety 48-latek z gminy Wojcieszków w wyniku doznanych obrażeń ciała zmarł na miejscu wypadku – informuje aspirant sztabowy Marcin Józwik, oficer prasowy łukowskiej Komendy Powiatowej Policji.

W działaniach brały udział 2 zastępy JRG Łuków, OSP Krzywda i Radoryż Kościelny. Na miejscu był też zespół ratownictwa medycznego a także policjanci i prokurator.

Dokładne okoliczności tragicznego wypadku będą ustalane podczas śledztwa.