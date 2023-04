Łuków. Jeden mieszkaniec zablokował pieniądze na remont ulicy

Samorząd otrzymał 5,5 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przeprowadzenie zmian na ulicy Królik. Umowa z wojewodą lubelskim została już podpisana. Jednak pod znakiem zapytania stoi druga dotacja w wysokości 2 mln zł na remont ulic Łukasiewicz i Stankiewicza.

– Niestety ta umowa została wstrzymana, ale nie z naszej winy. Mieszkaniec ulicy Stankiewicza zaskarżył pozwolenie na budowę do wojewody – tłumaczy Mateusz Popławski, zastępca burmistrza Łukowa. – Właściciel nieruchomości miał się dopatrzyć uchybień. Teraz wojewoda to sprawdza, a my musimy czekać – stwierdza Popławski.

Liczy jednak, że wątpliwości szybko uda się wyjaśnić i jeszcze przed wakacjami miasto podpisze umowę na dofinansowanie. – Bierzemy jednak pod uwagę, że być może konieczne będzie powtórzenie procedury wydawania pozwolenia – nie ukrywa urzędnik.

– Wojewoda jest w trakcie prowadzenia postępowania odwoławczego – potwierdza Agnieszka Strzępka, jego rzeczniczka.

Z kolei, przetarg na przebudowę ulicy Królik ma być ogłoszony na dniach. – Inwestycja to właściwie budowa 1,4 km drogi, bo obejmuje przebudowę sieci gazowej czy energetycznej. Będą chodniki i nowy asfalt – zapowiada zastępca burmistrza. Szersza będzie też jezdnia. Pojawi się nowe oświetlenie. Wstępny kosztorys to 9 mln zł. Budowa ma ruszyć w tym roku i potrwać do wakacji 2024 roku.