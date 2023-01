Nordic walking to nie sport i nie relaks. To styl życia. Jak sauvakävely zakręciło Polakami

W ostatnich latach zmienia się nie tylko frekwencja na nordikowych zawodach, ale także struktura wiekowa ich uczestników. Początkowo za kijki chwytały głównie osoby starsze, zwłaszcza kobiety. Te nadal stanowią większość, ale – jak przyznaje prezes Miłek – liczba mężczyzn rośnie. Równolegle obniża się średni wiek zawodników, co przekłada się na wyższe wymagania wobec trudności i długości tras.

– Wielu z nich prosi o dłuższe dystanse i mocniejsze tempo. Dlatego coraz częściej dzielimy uczestników rajdów na grupy, by wszyscy mogli maszerować zgodnie ze swoimi preferencjami – tłumaczy nasza rozmówczyni.

Tani sport dla każdego

Zanim miłośnicy kijków zapiszą się na zawody, zwykle zaczynają od samodzielnych marszów, w trakcie których oswajają się z techniką, ale przede wszystkim wzmacniają kondycję i wytrzymałość różnych partii ciała. Start nie wymaga niemal żadnych nakładów finansowych, bo komplet kijków można kupić już za kilkadziesiąt złotych. Następnym krokiem często jest przystąpienie do lokalnej grupy nordikowców w mediach społecznościowych. To oznacza wspólne treningi, często okraszone zdjęciami publikowanymi na grupowych profilach. Następnym krokiem są wyjazdy na rajdy, co wiąże się z przywożonymi do domu pamiątkowymi medalami i nagrodami.

Do NW powoli przekonują się szkoły. W Puławach trwa pilotażowy projekt „kijki zamiast telefonu”. W jego ramach pod koniec zeszłego roku część zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 4 poświęcono na naukę chodzenia z kijkami. W tym roku kontakt z NW będą mieli uczniowie innej miejskiej placówki: Szkoły Podstawowej nr 6. Projekt zakłada przy tym nie tylko nordikowe treningi na WF. Uczniowie po zakończeniu cyklu zajęć otrzymują zaproszenie do poprowadzenia treningu przez lokalnymi zawodami. Ostatnio uczniowie puławskiej „czwórki” przeprowadzili rozgrzewkę dla pół tysiąca nordikowców rajdu mikołajkowego.

Samo zdrowie

Dlaczego warto zacząć przygodę z tym sportem?

– Powodów jest wiele. Przede wszystkim podczas marszu z kijkami pobudzamy układ krążenia oraz poprawiamy wentylację płuc. W trakcie wysiłku rośnie ich pojemność oraz stopień utlenienia krwi, co wpływa na poprawę naszej wytrzymałości. Ten sport jest świetny dla całego układu sercowo-naczyniowego oraz pozytywnie wpływa na odporność organizmu – wylicza dr Krzysztof Piech z Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, jeden z pierwszych instruktorów NW w Polsce.

– Co istotne, wysiłek w trakcie treningu najczęściej jest umiarkowany, przy tętnie rzędu 120-140 uderzeń na minutę. Podpórki odciążają stawy skokowe, kolanowe i kręgosłup, co ułatwia uprawianie tego sportu osobom starszym – podkreśla dr Piech. – Poza tym uprawianie NW w grupach pomaga w nawiązywaniu relacji i przyjaźni co jest bardzo ważne dla zdrowia psychicznego.

Społeczną korzyścią, o której wspomina nasz rozmówca, jest też dawanie przykładu dzieciom i nastolatkom. Szczególnie tym, które nie rwą się do aktywności fizycznej: – Według badań, dzieci w rodzinach aktywnych, same kontynuują w przyszłości przyjęty model, zwłaszcza jeśli sport uprawiają zarówno rodzice, jak i dziadkowie.