Wycinka w kraśnickim lesie. Mieszkańcy rozczarowani po spotkaniu

Niepokój i obawy mieszkańców

Tydzień temu (w piątek) w galerii „Trójka” w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku odbyło się spotkanie przedstawicieli Nadleśnictwa Kraśnik z udziałem burmistrza Kraśnika i niektórych radnych a także mieszkańców na temat kraśnickiej wycinki. Las w dzielnicy fabrycznej miasta jest często uczęszczanym miejscem. To popularne miejsce zarówno dla rowerzystów jak też biegaczy, osób chodzących z kijkami jak też spacerowiczów.

Burmistrz interweniuje

W środę na temat wycinki lasu z nadleśniczym Nadleśnictwa Kraśnik Adamem Kornatem, rozmawiał burmistrz Kraśnika Wojciech Wilk. „W najbliższych dniach rębnia ta zakończy się i nie będzie już w tym roku kontynuowana” – napisał burmistrz na Facebooku. „W przyszłości Nadleśnictwo nie będzie też prowadzić powierzchniowych wycinek w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, ograniczając teren wycinki, aby przy mieście udało się stworzyć ekoton. Część drzew, które pierwotnie były planowane do wycięcia, zostaną pozostawione do obsiania. Jeśli do niego nie dojdzie, to nie usuwając tych drzew Nadleśnictwo dokona jesienią nasadzeń.

Uzgodniliśmy, że miasto włączy się w akcje sadzenia nowych drzew. Będziemy też zachęcać mieszkańców do uczestnictwa w takich inicjatywach. Włączymy się także jako samorząd do prac nad nowym Planem Urządzenia Lasu, zaś Nadleśnictwo deklaruje, że jest otwarte na opinie i uwagi od mieszkańców. Dotyczy to także opracowania i wyznaczenia tras rekreacyjnych i edukacyjnych w okolicy miasta.

Kończąc wpis burmistrz zapowiedział, że „o tych i innych sprawach związanych z terenami leśnymi wokół Kraśnika” będą jeszcze kolejne rozmowy „w siedzibie Nadleśnictwa w przyszłym tygodniu”.

W lesie

W sprawę wycinki lasu włączyły się także osoby związane z formacją Polska 2050. Wśród nich jest Milena Kozak-Chrzanowska, członkini zarządu regionalnego i Paweł Kurek, członek trójki politycznej w województwie lubelskim, Rady Ogólnopolskiej Stowarzyszenia Polska 2050 i kraśnicki radny, którzy w ostatnim czasie kilka razy byli w lesie.

W piśmie, które 16 lutego skierowali do Nadleśnictwa Kraśnik padają pytania m.in. o to, „na jakiej podstawie rozpoczęto w okresie przedwiośnia i wiosny prowadzenie cięć rębnych”. Ich zdaniem „racjonalna gospodarka leśna to w przypadku tego lasu fikcja”. „Udało się zgromadzić obszerny materiał foto i video dokumentujący przeznaczone do wycięcia drzewa z dziuplami lęgowymi, gniazdami ptasimi, ścięte drzewa dziuplaste. Wycinka jest prowadzona w miejscach występowania chronionych gatunków epifitów (mszaków i porostów). Pielęgnacja młodników praktycznie nie istnieje, a opowieści o sadzeniu dębów i klonów okazały się monokulturą sosny” – czytamy w informacji przesłanej mediom.

W związku z tym Polska 2050 Lubelskie zwróciła się do „Nadleśnictwa Kraśnik o egzekwowanie Standardu FSC (zwłaszcza zaniechanie wycinki drzew dziuplastych) oraz wyznaczenie lasów HCVF 1.2 Ostoje zagrożonych i ginących gatunków w miejscach występowania chronionych gatunków epifitów (mszaków i porostów). Stowarzyszenie wnioskuje o udostępnienie szkicu przedrębnego w celu weryfikacji rozpoznania na gruncie elementów biocenotycznych a także informuje firmę certyfikującą RDLP w Warszawie - Bureau Veritas o kolizji prac leśnych ze Standardem FSC. W tej sprawie zostały skierowane już pisma – przez senatora Jacka Burego do Krzysztofa Jodłowskiego, przewodniczącego Rady PEFC Polska i do Forest Stewardship Council - Oddział w Polsce.