Mietek Jurecki o nowej płycie Budki Suflera: My gramy dla publiczności i to jest nasz elektorat

Kiedy kilkanaście miesięcy temu zapowiadaliście, że nagracie nową płytę, to nie mogliście się spodziewać, że to będzie taki album i nagrany w takich okolicznościach...

– Wiedzieliśmy, że będziemy nagrywać piosenki Romka Lipko, ale wówczas nikt nie wiedział, włącznie z Romkiem, że on jest chory. Ta sytuacja zmieniła wszystko. Wcześniej reaktywowaliśmy zespół po to, żeby grać, ponieważ wspólnie robiliśmy to przez większość życia i stwierdziliśmy, że nie ma sensu odrzucanie czegoś, co się umie i kocha.

Wszyscy członkowie najsłynniejszego składu zespołu otrzymali propozycję ponownej współpracy – nie wszyscy z niej skorzystali. Po reaktywacji zagraliśmy koncerty w największych obiektach w Polsce, jeszcze z Romkiem. Wówczas dowiedział się, że jest chory. Przyszedł do mnie z Tomkiem Zeliszewskim (perkusistą Budki Suflera – dop. red.) i powiedział: "Słuchajcie, jestem chory, mam raka. Na razie nic złego jeszcze się nie dzieje, ale gdyby stało się najgorsze, to bardzo chciałbym, żebyście dalej grali, ponieważ ta muzyka to będzie jedyne, co po mnie pozostanie".

Wielokrotnie mówiłem Romkowi podczas trasy koncertowej, że jeżeli się źle poczuje, to niech schodzi ze sceny. Nie schodził, chociaż na jednym z ostatnich ubiegłorocznych koncertów zobaczyłem, że schodzi, ale poszedł tylko po wodę mineralną (śmiech). Graliśmy wówczas trzygodzinne koncerty z gościnnymi występami Urszuli, Izy Trojanowskiej i Felicjana (Andrzejczaka – dop. red.).

Pamiętam, że przed koncertem w Katowicach usiedliśmy we czwórkę: Romek Lipko, Tomek Zeliszewski, Felek Andrzejczak i ja, czyli ludzie którzy nagrali "Jolkę...", "Czas ołowiu" i "Noc komety" w 1982 roku. Doszliśmy do wniosku, że jest dużym wstydem to, że Felicjan nie ma płyty z zespołem. Próbowaliśmy to zrobić jeszcze w 1983 roku, ale każdy z nas miał inne wyobrażenie na temat takiej płyty. Nagraliśmy wstępnie jakieś dźwięki, ale zarówno Felicjan, jak i my nie byliśmy do tego przekonani. Ten materiał nie był wiarygodny, więc go zostawiliśmy i przestaliśmy się tym zajmować.

Potem przez kilkadziesiąt lat Felicjan był gościem na naszych koncertach, w tym na Przystanku Woodstock (w 2014 roku – dop. red.), gdzie 700 tys. młodych ludzi, których nie było na świecie, kiedy nagrywaliśmy "Jolkę...", stało z zapalniczkami i śpiewało. Znali każde słowo tekstu i byli szczęśliwi. To wspaniałe uczucie, kiedy stojąc na scenie, widzimy taką reakcję.

Czyli po śmierci Romualda Lipki nie pojawiła się myśl, żeby zakończyć działalność Budki Suflera?

– Romek prosił nas, żebyśmy grali dalej, bo to jedyne, co po nim pozostanie. Poza tym, to nie jest tak, że w momencie, kiedy odchodzi jeden członek zespołu, to zespół powinien popełnić zbiorowe samobójstwo. Życie toczy się dalej i historia zna wiele przypadków, gdzie zespoły pomimo różnych bolesnych zdarzeń nadal występują. Wzruszającym przykładem jest dla mnie grupa 4 Szmery. Po śmierci jednego z kolegów oni podczas koncertów stawiają na scenie jego sylwetkę.

My upamiętniamy Romka, grając jego piosenki. Zresztą, na płycie "10 lat samotności" z Felicjanem Andrzejczakiem również są tylko jego piosenki. Po śmierci Romka, po pogrzebie, poszedłem do jego domu i pożyczyłem laptopa, w którym miał zapisane wiele przyszłościowych pomysłów muzycznych. Po przesortowaniu tego materiału wybraliśmy z Tomkiem Zeliszewskim kilkadziesiąt pomysłów, które – naszym zdaniem – nadawały się do tego, żeby to nagrać. Jako ciekawostkę powiem, że stworzyłem także folder z propozycji, które powstały w czasie, gdy Romek jeździł autem i w trakcie jazdy notował swoje pomysły na dyktafonie.

Wygląda na to, że nasza ostatnia płyta cieszy się niemałym zainteresowaniem. Cieszymy się, że w ten sposób nadal możemy zapewniać ludziom radość i szczęście. Publiczność odtwarza w domu płyty i przychodzi na koncerty po to, żeby coś przeżyć, wzruszyć się i uprzyjemnić sobie życie. Jesteśmy z Tomkiem Zeliszewskim w tej szczęśliwej sytuacji, że przez kilkadziesiąt lat współtworzyliśmy sukcesy tego zespołu.

To jest dla nas nie tylko praca, ale i życie prywatne. Nasze wzajemne relacje – z nielicznymi wyjątkami – były w tym zespole bardzo bliskie. Romek Lipko był świadkiem na moim ślubie. Tomek Zeliszewski jest ojcem chrzestnym mojej córki. Ja jestem ojcem chrzestnym córki Marka Radulego. To nie były tylko relacje zawodowe. Ze smutkiem obserwuję nasze branżowe sytuacje, gdy ktoś przychodzi do pracy, odegra to, czego się na szybko nauczył lub odegra coś z nut, po czym wraca do domu i nie interesuje go, z kim i co zagrał. Być może jestem staroświecki, ale staram się zawsze w pełni angażować zarówno w muzykę, jak i w kontakty pozamuzyczne.

Jak szybko przebiegały prace nad płytą stworzoną z materiałów Romualda Lipki?

– Gdy umie się grać, to płyta powstaje szybko (śmiech). Żartuję, ale tylko trochę. Poza tym, płyta powstawała u mnie w studiu, więc mieliśmy komfortową sytuację, ponieważ mogliśmy pracować, kiedy tylko chcieliśmy. Dodatkową atrakcją dotyczącą tej płyty jest fakt, że została ona zmiksowana w Stanach Zjednoczonych w Connecticut. W mieście New Britain mieszka nasz kolega, z którym nawet raz zagrałem w Ameryce, a nie miałem o tym pojęcia (śmiech). Robert Dudzic jest znakomitym twórcą dźwięku, między innymi do trailerów filmowych, takich jak ten do filmu o Spider-Manie. Ma ciekawą pracę, ponieważ potrafi za pomocą ilustracji dźwiękowej przyciągnąć widzów do kina.

On zmiksował naszą płytę w sposób dziwny, przynajmniej tak mi się wydawało na początku. Wielokrotnie rozmawialiśmy na ten temat. Kiedy miałem jakieś wątpliwości, to mówił: "W Ameryce ma być słychać słowa i melodię, którą śpiewa wokalista. Ma być słychać bębny i bas, a reszta ma być tak wtopiona, żeby wszystko było dobrze". Tak zrobił i słychać teraz na płycie każdy szczegół. Poza tym, my nagraliśmy płytę, a nie ją wyprodukowaliśmy, jak mówią dzisiaj młodsi artyści, bo wyprodukować to można odkurzacz lub lodówkę.

Staraliśmy się, żeby była ona zróżnicowana i żeby była interesująca dla miłośników różnego rodzaju muzyki. Wydaje nam się, że taka właśnie jest. Przecież Budka Suflera nigdy wcześniej nie zagrała utworu w stylu reggae (śmiech). W momencie, kiedy Romek był już w szpitalu, codziennie go odwiedzaliśmy i ja z mojego telefonu komórkowego odtwarzałem mu postęp prac w studiu.

W styczniu wyjdzie płyta winylowa z tym materiałem muzycznym. Na końcu strony B umieściliśmy fragment demo, które Romek gra na pianinie i mruczy do dyktafonu po norwesku. To jest takie określenie branżowe, gdy piosenka nie ma jeszcze słów. Ponieważ z tego typu "demówek" zespół potem tworzy piosenkę, więc przy okazji będzie można porównać kompozycję Romka z tym, co udało nam się z niej zrobić. Można będzie też uświadomić sobie ogrom pracy, którą wykonuje zespół, aby doprowadzić kompozycję do końcowego etapu.

Bardzo nas męczy to, że nie możemy grać koncertów. Od 1 marca powinniśmy być w trasie i co tydzień grać po dwa-trzy koncerty. Tak mieliśmy zaplanowane i to wszystko było już zorganizowane. Niestety, premier powiedział nam, że nie będziemy grali koncertów i do dzisiaj ich nie gramy. Brakuje nam kontaktu z publicznością. Muzyk, który nie gra dla publiczności, równie dobrze może grać w domu. Tylko wtedy nie ma to najmniejszego sensu. Natomiast ekwiwalent w postaci występów online to jest katastrofa. Brałem udział ze trzy razy w czymś takim – wychodzę na scenę i nie wiem, czy mam powiedzieć "dobry wieczór" do dwóch kamerzystów w maskach i gościa, który robi dźwięk do internetu...