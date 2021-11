Olimpijski sezon skoków narciarskich. Kiedy i gdzie odbędą się konkursy?

W ostatnich latach inauguracyjne konkursy w Pucharze Świata odbywały się w Wiśle na skoczni imienia Adama Małysza, a wcześniej tradycją było, że pierwsze konkursy odbywały się na skoczni Ruka w fińskim Kuusamo. Tym razem na skocznię nosząca nazwę byłego wielkiego mistrza podobnie jak na imprezę w fińskiej miejscowości skoczkowie zawitają w późniejszym terminie. Natomiast pierwsze konkursy PŚ 2021/2022 odbędą się w Niżnym Tagile. To rosyjskie miasto było już organizatorem zawodów tej rangi w przeszłości, ale otwarcie sezonu nastąpi tam po raz pierwszy. I co tu dużo mówić, to dość zaskakująca decyzja.

Niżny Tagił to ponad 350-tysięczne miasto znajdujące się na granicy pomiędzy Europą, a Azją, znane głównie z przemysłu ciężkiego i na niemal każdym kroku można natknąć się na pozostałości komunizmu. Tam też działa Uralwagonzawod, a więc największa na świecie firma produkująca pojazdy gąsienicowe. W trakcie II wojny światowej powstawały tutaj słynne czołgi T-34. Teraz fabryka działa bardzo prężnie głównie dzięki pomocy prezydenta Władimira Putina.

Podróż do Niżnego Tagiłu jest dla sportowców niezwykle męcząca. Potrzeba co najmniej kilku samolotowych przesiadek, bo dotarcie tam z Polski zajmuje około 20 godzin.

Do tego nasi reprezentanci nie za bardzo przepadają za tamtejszą skocznią i jej profilem. Jedyne sukcesy na rosyjskiej skoczni zanotował Piotr Żyła, któremu w 2018 roku udało się dwukrotnie stanąć na podium.

– Nie przepadam za konkursami w Niżnym Tagile. Skocznia jest w porządku, ale sama podróż i miasto nie trafiają w moje gusta. Nie ukrywam, że jadę tam, bo muszę. Miejsce jest przytłaczające – mówił Kamil Stoch dla Skijumping.pl. – Wszyscy wiedzą, jak tam jest. Wystarczy pojechać w Polsce do Huty imienia Sendzimira w Krakowie i możesz poczuć się tak, jakbyś znalazł się w centrum Niżnego Tagiła. Nie obrażając przy tym nikogo. Na dodatek jedzenie tam również jest kiepskie i to jest chyba coś, co mnie najbardziej zniechęca do jeżdżenia tam – dodał trzykrotny mistrz olimpijski w rozmowie z Eurosportem.

Powyższe opinie naszego najlepszego skoczka dotarły do organizatorów zawodów i należy mieć tylko nadzieję, że z roku na rok poziom logistyczny konkursów w rosyjskim mieście wzrośnie. Tym bardziej, że tym razem Niżny Tagił dostąpił zaszczytu organizacji imprezy, która otwiera sezon.

Kulminacja w Pekinie

Wraz z kolejnymi konkursami skoczkowie odwiedzą także zdecydowanie bardziej przyjazne miasteczka i malownicze miejscowości. I dwa razy zawitają do Polski.

4 i 5 grudnia przeprowadzone zostaną dwa konkursy w Wiśle, a następnie 15 i 16 stycznia 2022 roku odbędą się zawody w Zakopanem.