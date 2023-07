Staże, programy i pomoc w poszukiwaniu pracy

Jak wojna, inflacja, kryzys wpłynęły na rynek pracy w Lublinie?

– Napływ aktywnych zawodowo uchodźców z terenu Ukrainy – jeżeli będzie się utrzymywał w dłuższej perspektywie czasowej – spowoduje znaczące zmiany na rynku pracy. Ich charakter jest już pozytywny, ponieważ powstała szansa na większe zaspokojenie zapotrzebowania na pracowników, które niezmiennie zgłaszali pracodawcy z terenu miasta Lublin i okolic. Dodatkowo przedsiębiorcy, w związku z rosnącym popytem na towary (głównie branży spożywczej) i usługi, zaczęli podkreślać, iż zwiększenie zapotrzebowania powoduje konieczność tworzenia kolejnych miejsc pracy. Potwierdzają to także wskaźniki liczbowe z ostatnich miesięcy.

Ilu mamy bezrobotnych Lublinian i ilu Ukraińców?

– Znajdujemy się w historycznym momencie z rekordowo niskim bezrobociem. W końcu czerwca odnotowano wartość stopy bezrobocia na poziomie 4,4 proc., podczas gdy rok wcześniej była o niemal 1 punkt procentowy wyższa!

Roczny spadek liczby zarejestrowanych u nas bezrobotnych wyniósł ponad 1600 osób, co daje finalnie 8050 osób w ewidencji w czerwcu.

Uchodźcy z Ukrainy stanowią obecnie 226 osób spośród nich. Łącznie, od początku rosyjskiej inwazji, Urząd obsłużył ponad 1200 Ukraińców, którzy znaleźli schronienie w Lublinie. W zasadzie należy mówić o Ukrainkach, ponieważ 95 proc. z nich to kobiety. Pamiętajmy przy tym, że kilkuprocentowe bezrobocie jest określane jako „naturalne” i umożliwia poprawne funkcjonowanie gospodarki.

Jakie są źródła pomocy dla bezrobotnych?

– Miejski Urząd Pracy w Lublinie funkcjonuje w oparciu o środki Funduszu Pracy, Fundusze Europejskie i budżet samorządu. Świadczona pomoc obejmuje szereg usług i instrumentów, które sprawdziły się w minionych latach i są bardzo efektywne. Aktualnie prowadzimy nabory wniosków o zorganizowanie staży, kierujemy na szkolenia zawodowe. Przyznajemy także środki na podjęcie działalności gospodarczej i w ramach bonów na zasiedlenie – gdy bezrobotny do 30 roku życia przeprowadza się „za pracą”. Pracodawcy mogą liczyć na dofinansowania wynagrodzeń za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego oraz na pokrycie kosztów wyposażenia tworzonych stanowisk pracy.

Jakie są oferty stażowe?

– Staże cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Z jednej strony niosą one możliwość praktycznego „szlifu” swoich umiejętności podczas wykonywania pracy pod okiem opiekuna stażu nawet przez 6 miesięcy, a z drugiej: stanowią przedsionek prawdziwego zatrudnienia, ponieważ pracodawcy chętnie kontynuują współpracę ze stażystami. Obszary zawodowe, w których bezrobotni odbyli program stażu są bardzo liczne i zróżnicowane. Wymienię te najczęściej występujące, były to: * prace sekretarskie i biurowe * sprzedaż * opieka społeczna * usługi fryzjerskie * rachunkowość i księgowość. Należy przy tym pamiętać, że każdemu stażyście wypłacamy co miesiąc stypendium w wysokości 1790,30 zł.

Jak się o nie starać?

– Po spełnieniu podstawowego warunku, jakim jest zarejestrowanie się w urzędzie pracy, wsparcie to jest dostępne dla każdego i to niezależnie od wieku. Oczywiście: na rynku pracy są grupy wymagające szczególnej uwagi i do nich przede wszystkim kierujemy ofertę pomocy, ale doradcy klienta w Urzędzie dobierają odpowiednie usługi i instrumenty do potrzeb i zainteresowań zawodowych wszystkich chętnych osób poprzez Indywidualne Plany Działania.

W trakcie wizyt warto określić swoje preferencje, a między obowiązkowymi wizytami można zainteresować upatrzonych pracodawców możliwością organizacji stażu, gdyż to pracodawca składa wniosek stażowy i ma prawo wskazać w nim konkretnego kandydata. Na naszej stronie internetowej codziennie aktualizujemy dostępne bez konieczności logowania się zestawienie ofert stażowych, podobnie dzieje się z ofertami pracy.

Ile MUP wydaje na pomoc zarejestrowanym ludziom bez pracy?

– Pierwszym z podstawowych źródeł finansowania jest Fundusz Pracy, z którego w tym roku otrzymaliśmy nieco ponad 20 milionów złotych na wsparcie, a zaangażowano już niemal 17,5 mln zł. 19 lipca w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie została podpisana umowa o dofinansowanie z Funduszy Europejskich naszego flagowego projektu dotyczącego aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Dzięki temu rozpoczęliśmy wydatkowanie środków dostępnych do końca roku w wysokości 9,5 mln.

Jakie są główne programy dla młodych? Dla starszych? I dla tych, którzy zamknęli działalność gospodarczą?

– Wymienione wcześniej formy wsparcia są dostępne i oferowane wszystkim kategoriom osób bezrobotnych. Oprócz tego realizujemy „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy 50+”, „Program aktywizacji zawodowej długotrwale bezrobotnych kobiet” , program regionalny „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych”. Miejski Urząd Pracy w Lublinie opracował ponadto tzw. program specjalny „Perspektywa” skierowany do 20 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w Urzędzie, które są zainteresowane zmianą swojej sytuacji zawodowej. Zawiera on zindywidualizowane i jeszcze bardziej kompleksowe działania aktywizujące, a nawet takie ułatwienie mobilności jak darmowe bilety okresowe komunikacji miejskiej.

Jakie szkolenia oferuje MUP dla lublinian?

– W minionym roku ponad pół tysiąca lublinian skorzystało z szerokiego wachlarza organizowanych przez nas szkoleń. Dominują szkolenia grupowe z kierunków: * asystent ds. księgowości * kadry i płace * fryzjer * kosmetyczka * kucharz * operator koparko-ładowarki * operator wózków jezdniowych * kompetencje cyfrowe * spawanie * technolog robót wykończeniowych.

Przyjmujemy także wnioski o szkolenia indywidualne wynikające z potrzeb pracodawców. Przykładami z ostatnich dni są: glazurnik i podstawowe kompetencje cyfrowe: ECDL. Odrębnym działaniem jest finansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Na wniosek pracodawcy wspieramy jego kadrę dla jak najlepszego dopasowania kompetencji do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

A dla Ukraińców?

– Na podstawie obowiązującej od marca 2022 roku specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, obywatele tego kraju, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi, mogą zarejestrować się w MUP w Lublinie jako bezrobotni. Nabycie takiego statusu oznacza możliwość korzystania ze wszystkich usług rynku pracy (takich jak pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, szkolenia) oraz instrumentów rynku pracy (w szczególności takich jak staż i prace interwencyjne). W Urzędzie działa punkt informacyjny dla osób z Ukrainy, który obsługiwany jest przez pracowników mówiących biegle w języku ukraińskim i angielskim, dostępne są ulotki w języku ukraińskim, telefony do instytucji pomocowych, informacje o kursach językowych i wiele innych. Strona internetowa MUP w Lublinie jak i portal z ofertami pracy oferty.praca.gov.pl dostępne są także w języku ukraińskim.

A są w Lublinie inni cudzoziemcy zarejestrowanych jako bezrobotni?

– Liczba cudzoziemców zarejestrowanych w MUP w Lublinie na koniec czerwca to 318 osób, w tym oprócz osób obywatelstwa ukraińskiego są m.in. obywatele: Rosji, Białorusi, Iraku, Bułgarii, Iranu, Gruzji, Turcji, Czech.

MUP prowadzi również orientację zawodową dla młodzieży?

– Od lat zacieśniamy współpracę ze szkołami, nasi doradcy zawodowi odwiedzają w szczególności szkoły średnie i branżowe. Dobrym przykładem z tego roku są zorganizowane w marcu dni otwartych drzwi „W drodze do zatrudnienia – wsparcie młodzieży na rynku pracy”. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczniów ostatnich i przedostatnich klas techników i szkół branżowych, którzy licznie przybyli na spotkania z doradcami zawodowymi.

Była to pierwsza edycja rozpoczynająca cykl spotkań dotyczących tego: co można zyskać dzięki Urzędowi Pracy, jak napisać dobre CV, jak szukać pracy. Ponadto przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie w ramach akcji „Zawodowy strzał w 10!” zaprezentowali informator o szkołach ponadpodstawowych województwa lubelskiego oraz wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych. W efekcie udało się znacząco poszerzyć zakres wiedzy młodzieży o korzyściach, które przynosi świadczona przez ww. instytucje pomoc w odnajdowaniu swojej ścieżki zawodowej.

W jakim stopniu działa e-urząd?

– Dla klientów jest dostępny przede wszystkim portal praca.gov.pl. Dzięki niemu można załatwić wiele spraw nie wychodząc z domu. Drogą elektroniczną można się zarówno zarejestrować, jak i wyrejestrować, można wnioskować o rozmaite zaświadczenia, ale także o niektóre świadczenia i formy wsparcia, takie jak na przykład wspomniany wcześniej bon na zasiedlenie, skierowanie na szkolenie, czy też o sfinansowanie postępowania nostryfikacyjnego. Wiele spraw przez internet mogą również załatwić pracodawcy: zgłosić oferty pracy lub stażu, powiadomić o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy, wnioskować o zezwolenie na pracę cudzoziemca i wiele innych. Tylko w tym roku wpłynęło do nas przez portal internetowy ponad 15 tysięcy pism.

Zasiłki dla bezrobotnych

* podstawowy (100 proc, staż pracy wynoszący co najmniej 5 lat i nie dłuższy niż 20 lat.) w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku 1 491,90 (1 357,63 netto) w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku: 1 171,60 (1 066,16 netto)

* 80 proc. gdy staż pracy osoby uprawnionej do zasiłku dla bezrobotnych jest krótszy niż pięć lat w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku 1 193,60 (1 086,18 zł netto). W okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku 937,30 (netto 852,94 zł)

* 120 proc. przy stażu pracy dłuższym niż dwadzieścia lat; w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku 1 790,30 zł (1 629,17 zł netto), w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku 1 406,00 zł (1 279,46 zł netto)