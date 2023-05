Sztuczna inteligencja wchodzi do szkół. Czy nauczyciele mają się czego bać?

Anna Popławska z warszawskiej firmy Edunation w tym tygodniu gościła na organizowanej w Puławach konferencji poświęconej wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w oświacie. Porozmawialiśmy z nią o tym, jak Chat GPT wpłynie na sposób nauczania języków obcych w szkołach.

Czy sztuczna inteligencja na przykładzie czatu GPT to przełom, który namiesza w polskiej edukacji?

– Uważam, że na pewno jest to rewolucja, która zmieni nie tylko edukację, ale także rynek pracy. Niektóre zawody odejdą do lamusa. Zagrożeni są programiści, bo podstawowe kodowanie bezbłędnie robi już Chat. Podobny los może spotkać copywriterów. Nauczyciele nie powinni się jednak niczego obawiać, bo jest to narzędzie, które może ułatwić im pracę. Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że jeśli mam jakiś pomysł na przykład na prezentację, to zamiast siedzieć nad nią trzy noce, teraz zajmuje mi to trzy godziny.