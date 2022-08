Wyprawka szkolna 2022: Sprawdzamy, ile wydamy. I radzimy na co zwrócić uwagę na zakupach

Nie tylko nowe

Galopująca inflacja powoduje, że rodzice właśnie ceną będą się kierować przy kompletowaniu wyprawki szkolnej. Na to kryterium zakupowe wskazało ponad 68 proc. rodziców, o blisko 5 proc. więcej niż rok temu. Innym skutkiem inflacji może być wzrost popularności używanych podręczników i akcesoriów szkolnych.

– Połowa opiekunów kompletuje wyprawkę z całkowicie nowych produktów, a niecałe 40 proc. kupuje ją częściowo nową i używaną. Warto dodać, że w zeszłym roku częściej decydowaliśmy się na wyposażenie składające się w całości z nowych przyborów – w ubiegłorocznej edycji badania zadeklarowało tak 63 proc. respondentów – mówi Karolina Łuczak. – Z drugiej strony zaledwie co 10. rodzic kupuje tak dużo używanych elementów wyprawki jak to możliwe.

Tu darmowe, tam drogie

Podręczniki to najkosztowniejsza część wyprawki, ale nie dla wszystkich. W szkole podstawowej są za darmo (ten program zaczął wprowadzać jeszcze rząd PO-PSL). Rodzic musi zapłacić tylko za podręcznik do religii.

W szkole ponadpodstawowej już jest trudniej, bo książki trzeba kupić. Syn pani Marzeny idzie do I klasy LO. Jeszcze przed tym jak dowiedział, że dostał się do szkoły, było wiadomo, na jakie książki stawia szkoła. Dzięki temu kobieta mogła od razu zacząć poszukiwania używanych pozycji.

– Na szczęście nie ma żadnych nowości. Wszystkie podręczniki są takie same, jakich używali uczniowie w poprzednim roku. Dzięki temu na grupie szkolnej na Facebooku znalazłam cały komplet za 250 zł. Normalnie musiałbym wydać przynajmniej dwa razy tyle – opowiada.

Antykwariat przy ul. Wileńskiej w Lublinie to jedno z bardziej znanych w mieście miejsc, gdzie skupuje się i sprzedaje używane podręczniki. Co roku ruch w interesie jest spory.

– W lipcu kliencie jeszcze przychodzą, rozglądają się, szukają tańszych ofert. W sierpniu już biorą co jest na liście. Każdy chciałby kupić od razu cały komplet, ale często to się nie udaje. Co roku podręczników jest mało. Ludziom zalegają na półkach i chcą je sprzedać po kilu latach, kiedy już są nieaktualne – mówi Marcin Schab, właściciel antykwariatu przy Wileńskiej. Mówi też, że 250 zł za komplet to dobra cena. Jeżeli jednak doliczy się podręczniki do języków obcych, to rachunek idzie w górę. – A jak ktoś musi kupić jeszcze podręczniki do zajęć zawodowych to one są już bardzo drogie.

Kłopot jest jeszcze jeden: co roku wydawnictwa zmieniają podręczniki, aktualizują je i przedstawiają nowe wersje. Przez to książki z poprzedniego roku już do szkoły się nie nadają.

– Poza tym same wydawnictwa drukują mało książek. Jest problem z podręcznikami nawet w księgarniach– dodaje Marcin Schab.

Jak to wszystko podliczyć...

Córka pani Pauliny idzie do podstawówki. Mama dobrze wiedziała, że to wydatek. I nie chodzi o zeszyty.

– Dziecko potrzebuje niemal wszystkiego, a najdroższe jest biurko i krzesło. Dlatego pomyśleliśmy o tym wcześniej – mówi kobieta i ujawnia swój plan: dziewczynka w kwietniu miała urodziny. Matka poprosiła rodziców koleżanek dziecka, żeby w jako prezent podarowały przybory szkolne. Biurko kupiła babcia i ciotki.

– Plecak też dostała od babci. Dzięki temu musieliśmy kupić tylko krzesło. 250 złotych – mówi pani Paulina i dodaje. – 300 złotych na dziecko, które idzie do pierwszej klasy to pomoc, ale nie pokrywa to wszystkich wydatków. Jak to wszystko podliczyć, to wyjdzie sporo ponad 1 tys. złotych.