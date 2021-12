Lubelskie. Żart o drogowcach zaskoczonych przez zimę ma być nieaktualny

Na początku liczby. Lubelska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dysponuje 104 opłużoneymi solarkami, 98 nośnikami pługów, 14 pługami wirnikowych i 17 równiarkami. To sprzęt, który ma zadbać o przejezdność na trasach krajowych. Do tego w magazynach jest już ok. 20 tys. ton soli. drogowej.

- Sprzęt i sól rozlokowane są w 17 obwodach GDDKiA na terenie naszego regionu. W woj. lubelskim zimowemu utrzymaniu podlegają drogi krajowe o łącznej długości ponad 1 tys. km, z czego 163 km to trasy ekspresowe, 800 km to drogi klasy GP (główne ruchu przyspieszonego) oraz 37,5 km klasy G (główne) – wyliczają drogowcy i dodają, że w zimowym utrzymaniu są też ujęte 322 km chodników i 337 km dróg dojazdowych przy trasach ekspresowych.

- Sieć utrzymywana jest w okresie zimowym w różnych standardach, dzięki czemu wszystkie najważniejsze drogi powinny być „czarne” już kilka godzin po tym, jak opady ustaną – dodaje Sławomir Górecki, zastępca dyrektora ds. zarządzania drogami i mostami w GDDKiA Lublin.



Standard I, 221 km

S12, S17, S19 oraz DK2. Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi i nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe może występować do 6 godz.

Standard II, 680 km

DK12, DK17, DK19, DK48 od Dęblina do Moszczanki, DK63, DK68, DK74, DK76, DK82. Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe i warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu może występować do 6 godz.

Standard III, 100 km

DK48 od Moszczanki do Kocka i DK74 od Janowa Lubelskiego do Zamościa. Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na skrzyżowaniach z innymi drogami publicznymi utwardzonymi, na skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, na odcinkach o pochyleniu do 4 proc., na przystankach autobusowych oraz innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi. Śnieg luźny, warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych oraz zaspy mogą występować do 6 godz. od momentu ustaniu opadów śniegu.

Standard V, 337 km

Drogi dojazdowe przy drogach ekspresowych - 337 km oraz chodniki - 322 km.

- Akcję zimowego utrzymania dróg wspomagają także urządzenia terenowe. Korzystamy z kamer i stacji meteorologicznych, dzięki którym mamy podgląd na drogi krajowe, znamy m.in. temperaturę powietrza i nawierzchni, wilgotność, czy siłę i kierunek wiatru. Wykorzystujemy też prognozy pogody, dzięki którym możemy podejmować działania prewencyjne, takie jak posypywanie dróg solą tuż przed lub na samym początku opadów śniegu na określonych odcinkach dróg – dodaje GDDKiA

Aktualne informacje na temat stanu nawierzchni i przejezdności dróg dostępne są całodobowo pod nr tel. 19 111.