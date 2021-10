Na stacjach w Lubelskiem benzyna już prawie po 6 złotych

– Tankuję moją „lagunę” raz na dwa miesiące. Przy poprzedniej wizycie na stacji, zalanie do pełna olejem napędowym kosztowało mnie 220-240 złotych. Podczas ostatniego tankowania, w poniedziałek, zapłaciłem blisko 380 złotych. Zawsze zalewam bak, gdy tylko zapali się rezerwa. Fakt, wybrałem lepsze paliwo, bo idą chłody. Różnica i tak jest znacząca – mówi pan Aleksander, emeryt z Lublina.

Duża różnica

W ciągu roku najbardziej popularne paliwa wyraźnie zdrożały. Jak wynika z ubiegłorocznych analiz monitorującej rynek paliwowy firmy BM Reflex, w okresie od 9 do 15 października za litr benzyny bezołowiowej 95 trzeba było zapłacić 4,43 zł. Olej napędowy kosztował 4,30 zł, a autogaz – 2,05.

Dziś, by zatankować auto, trzeba wydać znacznie więcej. Na lubelskim rynku ceny paliw są zróżnicowane. Jak zwykle najtaniej jest na stacjach przy dużych marketach. W Auchan przy al. Witosa w Lublinie w czwartek litr benzyny 95 kosztował, 5,63 zł, litr ON – 5,45 zł i litr autogazu – 2,84 zł. Podobne ceny zastaliśmy przy hipermarkecie E.Leclerc przy ul. Turystycznej. Drożej jest na stacjach dużych koncernów. Na Shellu przy ul. Prusa w Lublinie za litr benzyny 95 trzeba było zapłacić 5,88 zł, za litr ON – 5,85 zł a za litr autogazu – 2,97 zł.