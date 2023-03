Zła opozycja, złe media. Tak PiS broni JPII. Posłanka PO: chcą rozpętać wojnę religijną

Politycy PiS zorganizowali konferencję prasową przed głównym gmachem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, gdzie papież – jeszcze jako kardynał Karol Wojtyła – wykładał m.in. etykę.

PiS: Tusk atakuje miliony katolików

– Święty Jan Paweł II nie potrzebuje obrony. Broni się sam swoim nauczaniem, życiem i gigantycznym wkładem w odzyskanie wolności przez Polaków i zrzucenie jarzma komunistycznego – mówi Przemysław Czarnek.

Minister edukacji i nauki przywołał też cytat z kardynała Stefana Wyszyńskiego: "Jeśli przyjdą zniszczyć naród, zaczną od Kościoła, bo Kościół jest siłą tego narodu". Następnie odniósł się do szefa Platformy Obywatelskiej, który mówił m.in., że w szkołach nie powinno być lekcji religii.

– Donald Tusk zaatakował bezpośrednio kościół w Polsce. Nie hierarchów, nie duchownych, tylko zaatakował miliony Polaków, którzy każdego tygodnia chodzą do kościoła, bo to oni są Kościołem. Uderzył wprost w Kościół i w religię – dodał Czarnek.

Zdaniem polityka partii rządzącej Platforma Obywatelska przyjmuje program "systemowego ataku na Kościół, czyli na naród". Jego zdaniem nie można na to pozwolić, bo jest to "wstyd i hańba". Szef MEiN powiedział, że wstydzi się za polityków KO, którzy nie głosowali za uchwałą w obronie Jana Pawła II i posła Jakuba Kuleszę, który był przeciw.

– W ostatnich dniach widzieliśmy gigantyczny atak, czyli doprowadzenie do tego, żeby naszą wspólnotę rozebrać na części pierwsze. Coś, co widzimy na całym świecie prowadzone przez lewicę - żeby każdą wspólnotę, która tworzy więzi społeczne zniszczyć. Wspólnotę taką, jaką jest rodzina, jaką jest Kościół, i wspólnotę taką, jaką jest naród. Te projekty niestety prowadzone są w Polsce przez polityków i opozycyjne media – podkreśla Michał Moskal, szef gabinetu politycznego PiS.

Czarnek o materiale TVN24: sfabrykowany przez ubeków

Zapytaliśmy Przemysława Czarnka o to, czy ofiarom księży pedofilów należy się sprawiedliwość. – To zupełnie oczywiste. Rozmawiamy o ofiarach pedofilów czy Janie Pawle II? – odparł minister.

Kiedy dopytaliśmy, że chodzi nam o materiał Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3" wyemitowany w TVN24, w którym autor ujawnił, że Karol Wojtyła wiedział o pedofilii w Kościele, polityk PiS wyraźnie się zdenerwował.

– To materiał sfabrykowany przez ubeków. Jeśli nawet państwo komunistyczne nie odważyło się wykorzystać tych materiałów przeciwko Kościołowi w Polsce w czasach komunistycznych, to po kilkudziesięciu latach ubeckie zapiski są podstawą do tego, żeby uderzać świętego Jana Pawła II? No sorry, naprawdę, zastanówcie się państwo, co robicie – dodaje Czarnek.