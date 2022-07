Przegląd tygodnia. Pani prezes (ta od środkowego palca) letnim hitem transferowym

UZIEMIONA

Nie czekając na wytyczne Prezydenta, na ziemię zeszła już red. Małgorzata Bielecka-Hołda, która w Gazecie Wyborczej Lublin dała wyraz swojego rozżalenia: „Po ostatnich wyborach do Rady Miasta w 2019 roku, kiedy jak większość lublinian głosowałam na klub radnych prezydenta Żuka, pewnie jak większość lublinian cieszyłam się z wygranej z Prawem i Sprawiedliwością 19:11. Dziś radość zamienia się w rozczarowanie – napisała, a całość spuentowała zgrabnym sformułowaniem: „Radni klubu prezydenta Żuka odkleili się od wyborców”.

Przylepili się za to do tych, do których bardziej im się opłaca

ZNIKAJĄCY TEMAT

Na Twittera zaglądamy sporadycznie, ale jak już zajrzymy, to ręce i usta same składają się do oklasków. Z niejaką goryczą w piśmie wystąpiła tam ostatnio radna wojewódzka Bożena Lisowska (PO): „Zastanawia mnie, dlaczego obecnie nie traktuje się poważnie sprawozdań pokontrolnych NIK? Stwierdzone nadużycia i nieprawidłowości są publikowane i temat znika”.

Pani Radna zapewne miała na myśli raport NIK o arenie multikulti żużlowej

Z KART HISTORII NAJNOWSZEJ

Z tego samego źródła poznaliśmy opinię posłanki Marty Wcisło (PO) o nowym opiekunie PiS w województwie lubelskim, który to zaszczyt dotknął Marka Suskiego. Co prawda pan poseł jest bardziej przyklejony do Radomia niż do Lublina, ale niezbadane są wyroki Prezesa. „O Lubelszczyźnie wie tyle, co o carycy” – skomentowała uszczypliwie awans Suskiego posłanka Wcisło.

Że chodzi o Katarzynę, to pan poseł pewnie już się douczył, ale teraz może mieć wątpliwości, czy chodzi o Wielką czy Lubelską