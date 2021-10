Wojewoda lubelski znalazł metodę dotarcia do mieszkańców regionu

A w województwie lubelskim jest jeszcze gorzej – dwie dawki szczepionki przyjęło zaledwie 38 proc. mieszkańców. Efekty widzimy jak na dłoni. W weekend karetki z pacjentami z Lublina musiały jeździć do oddalonego aż o 120 kilometrów Tomaszowa Lubelskiego. W lubelskich szpitalach nie było już dla nich miejsc. Codziennie notujemy kilkaset nowych zakażeń w regionie. Liczby powoli zbliżające się do 1000 dziennie (w sobotę było to już 773), niestety za dwa tygodnie mogą się zamienić w pacjentów potrzebujących pomocy w szpitalach.

Wypada się więc cieszyć, że wojewoda lubelski, jak przyznaje, poszukiwał „metody dotarcia do wszystkich mieszkańców naszego województwa”. Niestety, w odróżnieniu do konkursów kierowanych do strażaków, czy gospodyń wiejskich, wojewoda nie wysilił się na ogłoszenie przetargu, czy konkursu ofert w sprawie tak ogromnego zamówienia, jakim jest druk 800 tysięcy gazet. Wojewoda nie zapytał o ofertę największej gazety codziennej w regionie – czyli Dziennika Wschodniego*. Nie zapytał wydawców tygodników lokalnych w Białej Podlaskiej, Chełmie czy Zamościu, które na swoim lokalnym rynku mają największą sprzedaż. Całkiem przypadkiem wojewoda odnalazł metodę dotarcia do wszystkich mieszkańców regionu w Kurierze Lubelskim, gazecie wydawanej przez Polska Press, spółkę należącą do koncernu PKN Orlen, kontrolowanego przez rząd PiS. Przedsięwzięcie wsparły jeszcze kroplówką finansową spółki kontrolowane przez Skarb Państwa, m.in.: PZU, Bogdanka, Grupa Azoty Puławy, Totalizator Sportowy, czy PGE Dystrybucja.

Niezależnie od tego, w Dzienniku Wschodnim nadal będziemy pisać o dobroczynnej roli szczepień. Ale będziemy też informować o problemach w funkcjonowaniu systemu, problemach o których wojewoda niekoniecznie chętnie informuje.

* Sprzedaż gazety papierowej od sierpnia 2020 do sierpnia 2021 (dane ZDKP): Kurier Lubelski 479 720 egzemplarzy, Dziennik Wschodni 795 618 egzemplarzy

