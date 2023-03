Opole Lubelskie. Chcą zrobić ze skweru papieski plac. Mieszkańcy są zaskoczeni

W porządku obrad jutrzejszej sesji jest podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi miejskiemu na terenie Opola Lubelskiego.

Chodzi o centralne miejsce w mieście, które zwyczajowo mieszkańcy nazywali i nazywają skwerkiem. Historycznie było tu targowisko. Zachowały się zdjęcia, na których widać konne furmanki oraz nazwa przyległej ulicy: Stary Rynek. W kwietniu zeszłego roku władze miasta uroczyście otwierały zrewitalizowany skwer, który dostał nowe alejki, ławeczki, miejsce pełniące rolę estrady i niewielkie fontanny.

– Skwerowi miejskiemu położonemu przy ul. Stary Rynek (...) nadaje się nazwę „Plac Świętego Jana Pawła II” – czytamy w projekcie uchwały, która ma wejść w życie z dniem podjęcia.

Z uzasadnienia wynika, że to burmistrz wystąpił z taką inicjatywą. Kiedy zapytaliśmy w urzędzie, kiedy Sławomir Plis wpadł na taki pomysł, czy może ktoś zwrócił się z niego w tej sprawie odpowiedz brzmiała: Jest to inicjatywa burmistrza oraz radnych, którzy w najbliższy czwartek podejmą ostateczną decyzję w sprawie proponowanej uchwały.

Radni, z którymi rozmawialiśmy albo nie zapoznali się jeszcze z tekstem uchwały i byli zaskoczeni pomysłem, albo znali sprawę ale nie chcieli jej komentować. Podobnie reagują mieszkańcy. Choć nie słyszeli o inicjatywie i nie mają pojęcia, że taki projekt będzie za chwilę procedowany, gdy dowiadują się, kim ma być patron, tracą ochotę do rozmowy. Nie podejrzewają też, żeby jakikolwiek radny zabrał głos i by był to głos krytyczny.

– Zanim skwerek został zrewitalizowany, trwały konsultacje społeczne, chodziliśmy na spotkania, były rozmowy. Nigdy nie było mowy o nazywaniu tego miejsca, nikt nie miał nawet takiego pomysłu ani takiej potrzeby. Skwerek jest skwerkiem, wystarczy – komentują mieszkańcy prosząc o anonimowość. Przypominają, że niedawno na skwerku odsłaniano ławeczkę Jana Kleniewskiego. Zastanawiają się co papież ma do Kleniewskiego, zwłaszcza, że na tak niewielka miejscowość jaką jest Opole, Jan Paweł II jest upamiętniony.

Miasto pytane o to wymienia Szkołę Podstawową im. Św. Jana Pawła II, która funkcjonuje w Kluczkowicach i rondo w Elżbiecie.

Rondo powstało na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 747 i 824. Od 19 maja do 9 czerwca 2020 roku trwały konsultacje społeczne i mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi dotyczące projektu uchwały RM w sprawie nadania nazwy rondu. Burmistrz chciał, by otrzymało nazwę „Rondo Świętego Jana Pawła II”.

Sprzeciwu nie było, innych propozycji nazewnictwa też. 16 października 2020 roku, w setna rocznicę urodzin Karola Wojtyły uroczyście odsłonięto tabliczkę z nazwą.

O tych konsultacjach wspominają nasi rozmówcy, którzy są zdziwieni brakiem takich procedur w przypadku skwerku. I wskazują, że wówczas była rocznica do uczczenia. Teraz nie widzą takiego kontekstu.

„Odnowione centrum miasta jest odpowiednim miejscem na wyrażenie uznania dla nieocenionych zasług Ojca Świętego Jana Pawła II na rzecz Narodu Polskiego” – treść uzasadnienia uchwały tłumaczy inicjatywę.

– Należy poczekać na wynik czwartkowego głosowania. Jeśli uchwała zostanie przyjęta przez radnych, z pewnością taka uroczystość się odbędzie. Prawdopodobna data takiej uroczystości to 18 maja 2023 r. – zapowiada burmistrz Sławomir Plis pytany, czy władze przewidują organizację uroczystości nadania imienia skwerowi i jakąś formę tablicy/pomnika na skwerze.