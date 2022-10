Chodel prawie w ogóle się nie zmienił. Pan Andrzej opowiada, jak 40 lat temu jeździło się taksówką

– Najpierw się pojawiła jedna, potem kolejne taksówki, w sumie były cztery. Ja jeździłem od 1979 roku, wartburgiem, potem miałem dwie wołgi i na koniec ładę – wylicza Andrzej Żyszkiewicz, dziś już na emeryturze, który w swoim zawodowym życiu pracował jako kierowca autobusu i jeździł starem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodlu.

– Najczęściej kursy były na trasie Lublin, Puławy i Kraśnik. Pasażerowie przychodzili na postój i jechaliśmy. To tak od ręki, ale były też trasy umawiane, do Krakowa, Ostrowca Świętokrzyskiego czy po zaopatrzenie do Warszawy na giełdę na Stadion Tysiąclecia – dodaje.

Jego syn, który też jest zawodowym kierowcą wspomina, że był kurs taksówką nad morze. Prywatna osoba miała takie zamówienie i zgodziła się, żeby w podróż z ojcem zabrała się też mama.

– Często w taksówce jechał pies. To był przybłęda, którego przygarnęliśmy. Bardzo lubił jeździć autem, wystarczyło, że ktoś otworzył drzwi, a ten już wskakiwał na siedzenie. Nie było problemu, chyba, że trafił na pijanego pasażera, bo bardzo źle reagował na pijaków – wspomina Maciej Żyszkiewicz, któremu tak w dzieciństwie podobała się jazda w szoferce wozu strażackiego, że po ojcu przejął zajęcie w OSP.

– Ulica Nadrzeczna (po lewej) i Rynek (po prawej). Na drugim planie, gdzie autobus, widać ul. Mostową (po lewej) i Rynek (po prawej). Za autobusem ul. Targowa – dopisują internauci, którym służby konserwatorskie zostawiły uzupełnienie informacji jakie miejsce przedstawia konkretna fotografia.

Udostępniają je grupy sympatyków Chodla i osoby, które interesują się historią miejscowości.

– Myślę, że Chodel raczej się nie zmieni z uwagi na podmokłe tereny jakie go otaczają, nie rozrośnie się nagle, bo to by były bardzo kosztowne inwestycje. Raczej będzie się rozbudowywał wzdłuż ulic, połączy z Godowem czy Ratoszynem – przewiduje jedna z mieszkanek.