Opole Lubelskie: Złodziej zatrzymany, łupy odzyskane

Człowiek, który zgłaszał policji kradzież kosiarki i roweru od razu przyznał, że ma pewne podejrzenia co do tego, kto mógł dokonać przestępstwa. MMundurowi poszli tym tropem i dotarli do wskazanego 44-latka.

– W jego miejscu zamieszkania mundurowi odnaleźli rowery i kosiarkę. Jeden z jednośladów, jak się okazało został skradziony w połowie lipca z terenu innej posesji – informuje asp. Katarzyna Bigos z KPP w Opolu Lubelskim.

Sprawca został zatrzymany, trafił do policyjnego aresztu, usłyszał zarzuty kradzieży i przyznał się do winy. Niebawem stanie przed sądem. Za kradzież, zgodnie z polskim prawem, grozi nawet do 8 lat więzienia.