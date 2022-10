W tej parafii ksiądz molestował i gwałcił dwóch chłopców. Sąd był łagodny

Zawodowa ścieżka księdza F. była bardzo kręta, bo mężczyzna przez lata był regularnie przenoszony do kolejnych parafii. Poczynając od 1997 roku były m.in. w Piotrawinie, w Krzczonowie, Łęcznej, Sernikach, Podgórzu i Opolu Lubelskim. Do ostatniej z miejscowości trafił, jako rezydent, w 2018 r. Wiadomo, że pełnił tam m.in. funkcję szpitalnego kapelana i opiekuna Koła Przyjaciół Radia Maryja. Jak ustaliła prokuratura, krzywdził tam też dzieci. Koszmar chłopców trwał od lipca 2018 r. do lata 2019 r. Jeden z nich był regularnie przez księdza wykorzystywany. Drugi był molestowany. Podczas przeszukania w komputerze księdza śledczy znaleźli również kilkaset filmów z pornografią dziecięcą.

Nisko, coraz niżej

Mężczyzna został aresztowany. Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim skazał go na 10 lat więzienia (oraz m.in. w tym pięć lat w zakładzie psychiatrycznym, zakaz kontaktów i zbliżania się do pokrzywdzonych chłopców). Po apelacji złożonej zarówno przez prokuraturę jak i obronę, sprawą zajął się Sąd Okręgowy w Lublinie. Ksiądz Tomasz F. został skazany tam na 9 lat pozbawienia wolności (miał też m.in. wypłacić chłopcom zadośćuczynienie oraz przejść terapię w zakładzie psychiatrycznym).

Teraz wyrok został jeszcze bardziej obniżony przez lubelski Sąd Apelacyjny. Orzekający stwierdzili, że wystarczającą karą jest siedem lat pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym, czyli w szpitalu psychiatrycznym. Utrzymano przy tym pozostałe elementy wcześniejszego wyroku, w tym zakaz zbliżania się do nastolatków przez 15 lat, obowiązek wypłacenie im w sumie 80 tys. zł, zakaz pracy z dziećmi do końca życia.

Wciąż w stanie duchownym

Wyrok jest prawomocny, co otwiera drogę do postępowania kościelnego.

– Dzisiaj wystąpimy do Sądu Apelacyjnego w Lublinie o kopię wyroku wraz z uzasadnieniem – powiedział nam w poniedziałek kanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie ks. Adam Jaszcz. – Mam nadzieję, że sąd przychyli się do naszej prośby, byśmy mogli poznać szczegóły tej sprawy. A także mogli zapoznać się z wynikami pracy sądu, prokuratury i policji. Ks. Jaszcz dodaje, że wgląd w akta sprawy ułatwi prowadzenie postępowania jeśli chodzi o kościelny wymiar sprawiedliwości.