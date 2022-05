Drewniany spichlerz stanął w ogniu. W środku znaleziono ciało

Powiślak Końskowola – Świdniczanka 1:2. Nie wypadli z gry przed meczem na szczycie

Świdniczanka męczyła się w Końskowoli, ale jednak zrobiła swoje. Drużyna Łukasza Gieresza pokonała tamtejszego Powiślaka 2:1, chociaż jako pierwsza straciła bramkę. Na chwilę zmniejszyła straty do Lublinianki do zaledwie jednego punktu. Wieczorem swoje spotkanie wygrał jednak także lider, a to oznacza, że przed środowym spotkaniem na szczycie nadal ma cztery „oczka” przewagi.