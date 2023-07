Konflikt w trakcie rozwodu. Mąż schował samochód żony w krzakach

Ona mieszka w powiecie włodawskim, on w gminie Podedwórze pod Parczewem. Z informacji przekazanej przez kobietę wynikało, że jej 50-letni mąż przywłaszczył sobie nie tylko audi, ale również komputer. Prosiła o zwrot, ale nie reagował, dlatego postanowiła, że poprosi policję o interwencję.

Kryminalni z Parczewa ustalili, że para jest właśnie w trakcie rozwodu, ale mają rozdzielność majątkową. Samochód należy do kobiety, mężczyzna go po prostu użytkował i nie zamierzał oddawać, twierdząc, że auto jest mu potrzebne. Aby go ktoś przypadkiem audi nie znalazł, 50-latek zaparkował je w gęstych krzakach na swoim podwórku.

– Policjanci w toku wykonywanych czynności ujawnili pojazd marki audi ze zmienionymi tablicami rejestracyjnymi, które miały wprowadzić w błąd funkcjonariuszy. Ponadto w trakcie przeszukania ujawnili komputer wraz z monitorem stanowiące własność pokrzywdzonej – relacjonuje Ewelina Semeniuk, rzeczniczka policji w Parczewie.

Mundurowi mienie odebrali, a byłego męża 33-latki zatrzymli. Usłyszał zarzuty przywłaszczenia mienia. Częściowo się do tego przyznał. Czy spotka go kara? O tym zdecyduje sąd. Za przestępstwo, które jest 50-latkowi zarzucane, może grozić do 5 lay więzienia.