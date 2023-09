Rolnik Roku: nominuj swoich kandydatów

Paulina Potocka - czołowa przedstawicielka stand-upu wystąpi w Zgrzycie

Jeśli chcecie doświadczyć abstrakcyjnego poczucia humoru na najwyższym poziomie, to koniecznie zarezerwujcie sobie wolny wieczór, w środę 20 września. Paulina Potocka na pewno Was nie zawiedzie. Uwielbia grę słowem i jest w tym mistrzynią. Jej występy to brawurowa mieszanka inteligencji, oryginalności i odwagi.