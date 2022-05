Coraz cieplej. Prognoza pogody na najbliższe dni

Zachmurzenie okaże się zmienne od dużego na południu do małego na północy kraju. Temperatura maksymalna osiągnie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C. na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr.

Poniedziałek przyniesie na ogół słoneczną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 st. C na Podlasiu do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

We wtorek pogoda zacznie przekształcać się już w letnią, a temperatury podskoczą do nawet 24 stopni.