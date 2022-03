Lubelskie. Dwa różne dni w pogodzie. Prognoza niebezpiecznych zjawisk

Koniec słonecznej wiosny. Zmiany dało się już odczuć w ostatnich dniach w związku ze spadającą temperaturą.

W czwartek od rana IMGW prognozuje intensywne opady deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm. Tak ma być przez całą dobę aż do piątkowego poranka. Wtedy pogoda ma się jeszcze bardziej zmienić. Oprócz ulewnych deszczów możliwe są opady śniegu oraz oblodzenie na drogach i chodnikach. Wszystko przez temperaturę, która w piątek ma spaść poniżej 0 st. C.

Śnieg może padać także w sobotę. W niedzielę meteorolodzy nie przewidują już opadów.