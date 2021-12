Fatalne warunki na drogach, prawie 100 kolizji w Lubelskiem. Ostrzeżenie pogodowe

– Od godziny 5 do 8 w całym województwie lubelskim odnotowaliśmy 95 kolizji – informuje kom. Andrzej Fijołek, rzecznik KWP w Lublinie.

W normalny zimowy dzień do tylu kolizji w regionie dochodzi przez całą dobę.

Do naszej redakcji zadzwoniła mieszkanka osiedla przy ulicy Fulmana w Lublinie. – Wszędzie na drogach jest wyłożona kostka, a to powoduje jeszcze większą śliskość. Dzisiaj o mało nie wypadłam samochodem z drogi – relacjonuje nasza Czytelniczka. I dodaje, że problem nie jest jeznorazowy, bo sygnały o śliskości jezdni zgłaszane do miasta spotykają się z bardzo opóźnioną reakcją.

Sytuacja na drogach wojewódzkich

Rzecznik ZDW w Lublinie informuje, że wszystkie drogi wojewódzkie są przejezdne. Należy jednak zachować uwagę i dostosować prędkość do warunków jakie panują na drogach. Szczególną uwagę kierowcy muszą zachować w zachodniej części województwa, w okolicach: Ryk, Dęblina, Kazimierza Dolnego, Puław, Markuszowa, Nałęczowa, Opola Lubelskiego, Józefowa nad Wisłą, Annopola, Trzydnika Dużego, Modliborzyc i Janowa Podlaskiego gdzie na drogach wojewódzkich lokalnie może występować cienka warstwa lodu.

Ostrzeżenie pogodowe

IMGW ostrzega, że do południa prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenie dotyczy przede wszystkim pięciu powiatów na południu województwa lubelskiego: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i Zamościa.

W pozostałej części regionu gołoledź ma zniknąć z dróg już rano.