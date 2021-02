Lubelskie: IMGW ostrzega przed silnym mrozem

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym mrozem wydane przez IMGW-PIB dotyczy kilku powiatów w Lubelskiem – bialskiego, chełmskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, ryckiego, włodawskiego a także Białej Podlaskiej i Chełma.

Prognozowana temperatura minimalna w nocy od – 19 st. C na północy, do – 15 st. C na południu obszaru. Mroźno będzie nie tylko w nocy z soboty na niedzielę, ale też jutro rano. Temperatura maksymalna w dzień (w niedzielę) od – 11 st. C na północy do – 7 st. C na południu.

"Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h, lokalnie do 25 km/h" – czytamy w wydanym ostrzeżeniu.

Pogoda w weekend w kraju/ TVN Meteo

Sobota na południu kraju zapowiada się pochmurno z opadami śniegu. Na pozostałym obszarze będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od -10 st. C na Podlasiu do 1 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr, północny skręcający na wschodni.

W niedzielę będzie na ogół pochmurno z opadami śniegu, miejscami dość intensywnymi. Na Podkarpaciu i w Małopolsce okresami może padać deszcz ze śniegiem – marznący powodujący gołoledź. Termometry pokażą od -12 st. C na Podlasiu do -2 st. C w Małopolsce.