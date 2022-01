Ostrzeżenie pogodowe dla woj. lubelskiego. Ważne dla kierowców

Oblodzone chodniki utrudniają chodzenie. "Najbardziej ryzykowne są podejścia na ul. Lubartowskiej"

"Chodzenie po niektórych ulicach Lublina to istny koszmar", "Na dworze ślizgawica" – takie sygnały docierają do naszej redakcji od mieszkańców miasta. Te głosy trafiają również do Straży Miejskiej, która na bieżąco przyjmuje zgłoszenia