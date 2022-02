Pogoda na weekend. Ocieplenie na początku przyszłego tygodnia

W sobotę zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Wystąpią opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Podlasiu do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny, zachodni wiatr. Okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda dla woj. lubelskiego. Sobota, 5 lutego

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, gdzieniegdzie również śniegu. Lokalnie możliwe też opady krupy śnieżnej oraz krótkotrwałe burze. Temperatura maksymalna od 2 st. C do 3 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, lokalnie do 80 km/h, wieczorem nieco słabnący, zachodni.

W nocy zachmurzenie duże, lokalnie większe przejaśnienia. Miejscami słabe przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna od -2 st. C do 0 st. C. Spadek temperatury poniżej 0 st. C spowoduje oblodzenie mokrych nawierzchni. Wiatr przeważnie umiarkowany, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni.

Pogoda w niedzielę 6 lutego

Niedziela przyniesie duże zachmurzenie. Prognozuje się opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. C na Podlasiu do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie do 50-70 km/h.

Od poniedziałku ocieplenie

Poniedziałek na zachodzie kraju upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na wschodzie i w centrum zachmurzenie będzie duże i popada śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Podlasiu do 6 st. C na Pomorzu. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni, okresami w porywach powieje z prędkością 40-60 km/h.